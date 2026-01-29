"Вічний" рекорд з XX століття: хто є наймолодшим олімпійським чемпіоном в історії
- Наймолодшою олімпійською чемпіонкою є південнокорейська ковзанярка Кім Юн Мі, яка здобула "золото" в 13 років і 85 днів.
- Наймолодшою українською олімпійською чемпіонкою є фігуристка Оксана Баюл, вона в Ліллегаммері-1994 виграла "золото" в 16 років і 101 день.
Вже за лічені дні в Італії розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри. Їх прийматимуть два міста – Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Спортсмени будуть боротись на цих престижних змаганнях за 116 комплектів нагород. 24 Канал розповідає, хто наразі є наймолодшим олімпійським чемпіоном в історії.
Хто є наймолодшим чемпіоном в історії ОІ?
Рекорд тримається з 1994 року. Його встановила південнокорейська ковзанярка Кім Юн Мі.
Вона в Ліллегаммері у складі своєї збірної здобула "золото" в естафетній гонці на 3000 метрів. Їй було лише 13 років і 85 днів.
Згодом дівчина повторила свій успіх у Нагано-1998, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою. Через травми завчасно завершила кар'єру, коли їй був лише 21 рік.
Після цього Кім здобула вищу освіту та стала тренером. Наразі живе та працює у США.
Важливо. Через вікові обмеження цей рекорд наразі практично неможливо перевершити. Оскільки сучасний спорт став набагато травматичнішим і психологічно виснажливішим, МОК та федерації прагнуть, щоб на Ігри приїжджали атлети, чий організм уже достатньо зміцнів для таких навантажень. Тому наразі у 13 років спортсменів не допускають до змагань. Наприклад, наймолодшою спортсменкою збірної України на зимовій Олімпіаді в Італії стане Діана Яблонська. Свій виступ у лижній акробатиці наша фрістайлістка розпочне у 18 років і 186 днів.
Хто з українців є наймолодшим олімпійським чемпіоном?
Якщо ж брати до уваги тільки українців, то рекордсменкою є фігуристка Оксана Баюл. Вона є не лише першою олімпійською чемпіонкою незалежної України, а й наймолодшою.
Своє "золото" уродженка Дніпра також здобула в Ліллегаммері-1994. Тоді їй було 16 років і 101 день.
Зазначимо, що рекордсменкою України виключно на літніх Олімпіадах є фехтувальниця Ольга Харлан. Вона виборола своє перше командне "золото" в Пекіні-2008, коли їй було 17 років і 345 днів.
Харлан у складі збірної України на переможних ОІ-2008 / Фото Getty Images
Що відомо про участь України на ОІ-2026?
Змагання в Італії триватимуть з 6 по 22 лютого. Україну на них представлять 46 спортсменів.
Найбільше українців буде змагатись у біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).
Разом зі спортсменами на Ігри поїдуть 42 тренери, а також лікарі, масажисти, представники технічного персоналу та 15 членів штабу національної збірної.