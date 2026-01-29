"Вічний" рекорд з XX століття: хто є наймолодшим олімпійським чемпіоном в історії

Вже за лічені дні в Італії розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри. Їх прийматимуть два міста – Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Спортсмени будуть боротись на цих престижних змаганнях за 116 комплектів нагород. 24 Канал розповідає, хто наразі є наймолодшим олімпійським чемпіоном в історії.

Читайте також Скільки медалей здобула Україна на зимових Олімпіадах: історія тріумфів та рекордів

Хто є наймолодшим чемпіоном в історії ОІ?

Рекорд тримається з 1994 року. Його встановила південнокорейська ковзанярка Кім Юн Мі.

Вона в Ліллегаммері у складі своєї збірної здобула "золото" в естафетній гонці на 3000 метрів. Їй було лише 13 років і 85 днів.

Згодом дівчина повторила свій успіх у Нагано-1998, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою. Через травми завчасно завершила кар'єру, коли їй був лише 21 рік.

Після цього Кім здобула вищу освіту та стала тренером. Наразі живе та працює у США.

Як Кім Юн Мі стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою: дивіться відео

Важливо. Через вікові обмеження цей рекорд наразі практично неможливо перевершити. Оскільки сучасний спорт став набагато травматичнішим і психологічно виснажливішим, МОК та федерації прагнуть, щоб на Ігри приїжджали атлети, чий організм уже достатньо зміцнів для таких навантажень. Тому наразі у 13 років спортсменів не допускають до змагань. Наприклад, наймолодшою спортсменкою збірної України на зимовій Олімпіаді в Італії стане Діана Яблонська. Свій виступ у лижній акробатиці наша фрістайлістка розпочне у 18 років і 186 днів.

Хто з українців є наймолодшим олімпійським чемпіоном?

Якщо ж брати до уваги тільки українців, то рекордсменкою є фігуристка Оксана Баюл. Вона є не лише першою олімпійською чемпіонкою незалежної України, а й наймолодшою.

Своє "золото" уродженка Дніпра також здобула в Ліллегаммері-1994. Тоді їй було 16 років і 101 день.

Чемпіонський виступ Оксани Баюл на ОІ-1994: дивіться відео

Зазначимо, що рекордсменкою України виключно на літніх Олімпіадах є фехтувальниця Ольга Харлан. Вона виборола своє перше командне "золото" в Пекіні-2008, коли їй було 17 років і 345 днів.



Харлан у складі збірної України на переможних ОІ-2008 / Фото Getty Images

Що відомо про участь України на ОІ-2026?