Топ-75 найпопулярніших українських спортивних організацій в Instagram за кількістю підписників

Instagram давно перестав бути платформою лише для красивих картинок. Сьогодні для спортивної індустрії це передусім потужний маркетинговий інструмент, який впливає на комерційну привабливість виду спорту, федерації чи події. Чим більше охоплень і підписників має сторінка, тим більше відкривається можливостей для залучення фанатів, співпраці зі спонсорами та популяризації свого напряму.

Інформаційний портал SportBusiness.Media проаналізував показники медіаактивності українського спорту станом на початок 2026 року. Ми дослідили сторінки федерацій, ліг та організаторів подій масового спорту і сформували актуальний ТОП-75 за кількістю підписників в Instagram, порівнявши їх із даними жовтня цього ж року.

Хто у рейтингу найпопулярніших українських спортивних організацій?

Найбільший інтерес аудиторії привертають бойові види спорту. Абсолютним лідером залишається Ukrainian Fighting League KLAN FC із 1 мільйонн 800 тисяч підписників. Організація має майже вчетверо більше підписників, ніж УАФ (487 тисяч).

Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

Такий успіх пояснюється ставленням до спорту як до розважального контенту (ентертейменту). Використання форматів Reels, віральних поєдинків та конфліктів дозволяє залучати глобальну аудиторію, виходячи далеко за межі України.

Серед інших популярних промоушнів – Full Contact Fighting Championship (43 тисячі 600 підписників) та K2 Promotions (38 тисяч 600 підписників), які стабільно утримують місце в ТОП-10.

Варто відзначити Національний олімпійський комітет України, який за короткий час збільшив аудиторію на 28,3 відсотки. Завдяки цьому організація піднялася на кілька сходинок і тепер розділяє третє та четверте місця з Національною збірною з художньої гімнастики (обидві сторінки мають по 57 тисяч 600 підписників).

Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

У футбольному медіасередовищі також спостерігається позитивна динаміка. Справжній ривок за останній період зробила Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ), оскільки кількість її читачів зросла майже на 22 відсотка і тепер становить 19 тисяч 500. Свої позиції стабільно утримує й Асоціація футзалу України (28 тисяч 300).

Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

Не менш активним є і автомобільний спорт, де Ukrainian Drift Federation впевнено займає 6-ту сходинку (41 тисяча 700 підписників), а Bitlook Drift посідає 9-те місце з аудиторією 35 тисяч 200 людей. Сумарна аудиторія дрифту перевищує 75 тисяч – це сегмент, який ідеально "продається" через якісний відеопродакшн.

Інші федерації, які входять до ТОП-10, також утримують увагу до своїх сфер. Наприклад, показники Федерації баскетболу України (36 тисяч 400) зросли на 11,31 відсотків, а Федерації легкої атлетики (33 тисячі 600) – на 4,67 відсотків. Водночас у кіберспорті відбулося падіння на 3,74 відсотки, через що організація вибула з першої десятки, опустившись з 8-го на 11-е місце. Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

Поряд із федераціями активно розвивають свою медійність і представники масового спорту. Серед них Run Ukraine (30 тисяч 800) посідає 12-ту сходинку, а Race Nation (19 тисяч 400) та Spartan Race Ukraine (17 тисяч) замикають першу двадцятку рейтингу на 18-му та 20-му місцях відповідно.

Вибули з рейтингу Федерація настільного тенісу України та ГО "Національна Федерація Кіокушинкай Карате України", які поступилися організаціям із кращими показниками. Зокрема, до списку увійшли вже згаданий Bitlook Drift, а також Офіс спорту Львова та Пляжний теніс України.