Топ-75 найпопулярніших українських спортивних організацій в Instagram за кількістю підписників
Instagram давно перестав бути платформою лише для красивих картинок. Сьогодні для спортивної індустрії це передусім потужний маркетинговий інструмент, який впливає на комерційну привабливість виду спорту, федерації чи події. Чим більше охоплень і підписників має сторінка, тим більше відкривається можливостей для залучення фанатів, співпраці зі спонсорами та популяризації свого напряму.
Інформаційний портал SportBusiness.Media проаналізував показники медіаактивності українського спорту станом на початок 2026 року. Ми дослідили сторінки федерацій, ліг та організаторів подій масового спорту і сформували актуальний ТОП-75 за кількістю підписників в Instagram, порівнявши їх із даними жовтня цього ж року.
Хто у рейтингу найпопулярніших українських спортивних організацій?
Найбільший інтерес аудиторії привертають бойові види спорту. Абсолютним лідером залишається Ukrainian Fighting League KLAN FC із 1 мільйонн 800 тисяч підписників. Організація має майже вчетверо більше підписників, ніж УАФ (487 тисяч).
Такий успіх пояснюється ставленням до спорту як до розважального контенту (ентертейменту). Використання форматів Reels, віральних поєдинків та конфліктів дозволяє залучати глобальну аудиторію, виходячи далеко за межі України.
Серед інших популярних промоушнів – Full Contact Fighting Championship (43 тисячі 600 підписників) та K2 Promotions (38 тисяч 600 підписників), які стабільно утримують місце в ТОП-10.
Варто відзначити Національний олімпійський комітет України, який за короткий час збільшив аудиторію на 28,3 відсотки. Завдяки цьому організація піднялася на кілька сходинок і тепер розділяє третє та четверте місця з Національною збірною з художньої гімнастики (обидві сторінки мають по 57 тисяч 600 підписників).
У футбольному медіасередовищі також спостерігається позитивна динаміка. Справжній ривок за останній період зробила Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ), оскільки кількість її читачів зросла майже на 22 відсотка і тепер становить 19 тисяч 500. Свої позиції стабільно утримує й Асоціація футзалу України (28 тисяч 300).
Не менш активним є і автомобільний спорт, де Ukrainian Drift Federation впевнено займає 6-ту сходинку (41 тисяча 700 підписників), а Bitlook Drift посідає 9-те місце з аудиторією 35 тисяч 200 людей. Сумарна аудиторія дрифту перевищує 75 тисяч – це сегмент, який ідеально "продається" через якісний відеопродакшн.
Інші федерації, які входять до ТОП-10, також утримують увагу до своїх сфер. Наприклад, показники Федерації баскетболу України (36 тисяч 400) зросли на 11,31 відсотків, а Федерації легкої атлетики (33 тисячі 600) – на 4,67 відсотків. Водночас у кіберспорті відбулося падіння на 3,74 відсотки, через що організація вибула з першої десятки, опустившись з 8-го на 11-е місце.
Поряд із федераціями активно розвивають свою медійність і представники масового спорту. Серед них Run Ukraine (30 тисяч 800) посідає 12-ту сходинку, а Race Nation (19 тисяч 400) та Spartan Race Ukraine (17 тисяч) замикають першу двадцятку рейтингу на 18-му та 20-му місцях відповідно.
Вибули з рейтингу Федерація настільного тенісу України та ГО "Національна Федерація Кіокушинкай Карате України", які поступилися організаціям із кращими показниками. Зокрема, до списку увійшли вже згаданий Bitlook Drift, а також Офіс спорту Львова та Пляжний теніс України.
|№
|ОРГАНІЗАЦІЯ
|ПІДПИСНИКИ
|1
|Ukrainian Fighting League KLAN FC
|1 800 000
|2
|Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football
|487 000
|3
|Національна збірна команда з художньої гімнастики
|57 600
|4
|НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team
|57 600
|5
|fcfc – full contact fighting championship
|43 600
|6
|Ukrainian Drift Federation
|41 700
|7
|K2 Promotions
|38 600
|8
|ФБУ – Федерація баскетболу України
|36 400
|9
|Bitlook Drift
|35 200
|10
|Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation
|33 600
|11
|Федерація кіберспорту України
|33 500
|12
|Run Ukraine
|30 800
|13
|Futsal Association of Ukraine / Асоціація футзалу України
|28 300
|14
|Ukrainian Karate Federation
|24 900
|15
|Ukrainian Boxing Federation
|23 500
|16
|National MMA Federation of Ukraine
|21 200
|17
|Українська Прем’єр-Ліга
|19 500
|18
|Race Nation
|19 400
|19
|Ukrainian Streetball League – USL 3×3
|19 000
|20
|Spartan Race Ukraine
|17 000
|21
|Федерація дзюдо України
|16 700
|22
|WWFC
|16 500
|23
|Top Boxing Generation
|16 100
|24
|Ukrainian Federation Brazilian Jiu Jitsu – UFBJJ
|16 100
|25
|Національна танцювальна ліга спортивного танцю та танцювального спорту України
|14 800
|26
|ФББУ – Національна Федерація бодібілдингу України
|12 900
|27
|Греко-римська боротьба України (Greco-roman wrestling in Ukraine)
|11 900
|28
|WABBA Ukraine
|11 800
|29
|World Boxing Council Ukraine
|11 700
|30
|Українська федерація гімнастики
|11 600
|31
|Ліга бразильського джиу-джитсу TMS
|10 800
|32
|Асоціація спортивної боротьби
|10 700
|33
|Федерація хокею України
|10 400
|34
|DYKA GONKA
|10 400
|35
|Міністерство молоді та спорту України
|10 300
|36
|Всеукраїнська федерація рукопашного бою
|9 477
|37
|Ukrainian Artistic Swimming Team
|8 780
|38
|Ліга Героїв
|8 353
|39
|ГО “Федерація волейболу України” / Ukrainian Volleyball Federation
|7 566
|40
|UF MMA – “Українська Федерація Змішаних Бойових Мистецтв”
|7 076
|41
|Всеукраїнська федерація черліденгу
|6 450
|42
|Агенція масового спорту України
|6 006
|43
|Ukrainian Diving
|5 944
|44
|Професіональна футбольна ліга
|5 575
|45
|Федерація гандболу України
|5 445
|46
|Офіс спорту Львова
|5 392
|47
|Федерація плавання України
|5 318
|48
|Паралімпійський комітет України
|5 237
|49
|Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF
|5 122
|50
|Ukrainian Trail League
|4 935
|51
|Веслувальна команда України
|4 818
|52
|Ukrainian Floorball Federation – Українська Федерація Флорболу
|4 756
|53
|Київський півмарафон Незламності
|4 686
|54
|Федерація стронгмену України
|4 630
|55
|Спортивна акробатика України
|4 561
|56
|Спортивний Комітет України
|4 297
|57
|Ukrainian Federation of Cheerleading & Cheersport
|4 202
|58
|Федерація біатлону України (FBU) official
|4 014
|59
|World Global Fighting Championship
|3 914
|60
|ULAF – Українська Ліга Американського Футболу
|3 773
|61
|Національна федерація самбо України – НФСУ
|3 680
|62
|Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation
|3 610
|63
|UMF – Ukrainian Muaythai Federation
|3 604
|64
|Українська федерація фігурного катання
|3 580
|65
|Федерація регбі України
|3 504
|66
|Федерація Водного Поло України
|3 464
|67
|Ліга кулачних боїв Lucky Punch
|3 359
|68
|Національна федерація фехтування України
|3 326
|69
|Федерація акробатичного рок-н-ролу України
|3 288
|70
|Федерація армрестлінгу України
|3 284
|71
|Федерація альпінізму і скелелазіння України
|3 146
|72
|Всеукраїнська Федерація Гольфу / Ukrainian Golf Federation
|2 963
|73
|Spartabox Faniian Promotions
|2 889
|74
|Пляжний теніс України
|2 871
|75
|Федерація бадмінтону України / Ukrainian badminton federation
|2 775
Федерації біатлону (4 тисячі), гандболу (5 тисяч 400) та волейболу (7 тисяч 500) мають дуже слабку присутність. Це створює ризик втрати наступного покоління вболівальників, які споживають інформацію виключно через візуальні соцмережі.
Приватні ініціативи (KLAN FC, FCFC, K2, Run Ukraine) системно перемагають державні структури за темпами зростання. Вони швидше адаптуються до трендів (челенджі, інфлюенс-маркетинг), тоді як федерації часто обмежуються фотозвітами з офіційних змагань.
В умовах стрімкого розвитку цифрових платформ медійна присутність впливає на комерційну привабливість спорту. Саме тому розвиток власних соцмереж має бути пріоритетом для кожної федерації чи ліги, яка прагне зростання.
SportBusiness.Media й надалі спостерігатиме за динамікою українського спортивного ринку у медіапросторі, відзначаючи успіхи організацій. Наступна аналітика покаже, хто зможе втримати темп і чи з’являться у рейтингу нові гравці, здатні змістити позиції нинішніх лідерів.