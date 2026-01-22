Інформаційний портал SportBusiness.Media проаналізував показники медіаактивності українського спорту станом на початок 2026 року. Ми дослідили сторінки федерацій, ліг та організаторів подій масового спорту і сформували актуальний ТОП-75 за кількістю підписників в Instagram, порівнявши їх із даними жовтня цього ж року.

Читайте також Не Усик і не Кличко: хто очолив рейтинг найпопулярніших українських спортсменів

Хто у рейтингу найпопулярніших українських спортивних організацій?

Найбільший інтерес аудиторії привертають бойові види спорту. Абсолютним лідером залишається Ukrainian Fighting League KLAN FC із 1 мільйонн 800 тисяч підписників. Організація має майже вчетверо більше підписників, ніж УАФ (487 тисяч).

Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

Такий успіх пояснюється ставленням до спорту як до розважального контенту (ентертейменту). Використання форматів Reels, віральних поєдинків та конфліктів дозволяє залучати глобальну аудиторію, виходячи далеко за межі України.

Серед інших популярних промоушнів – Full Contact Fighting Championship (43 тисячі 600 підписників) та K2 Promotions (38 тисяч 600 підписників), які стабільно утримують місце в ТОП-10.

Варто відзначити Національний олімпійський комітет України, який за короткий час збільшив аудиторію на 28,3 відсотки. Завдяки цьому організація піднялася на кілька сходинок і тепер розділяє третє та четверте місця з Національною збірною з художньої гімнастики (обидві сторінки мають по 57 тисяч 600 підписників).

Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

У футбольному медіасередовищі також спостерігається позитивна динаміка. Справжній ривок за останній період зробила Українська Прем’єр-Ліга (УПЛ), оскільки кількість її читачів зросла майже на 22 відсотка і тепер становить 19 тисяч 500. Свої позиції стабільно утримує й Асоціація футзалу України (28 тисяч 300).

Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

Не менш активним є і автомобільний спорт, де Ukrainian Drift Federation впевнено займає 6-ту сходинку (41 тисяча 700 підписників), а Bitlook Drift посідає 9-те місце з аудиторією 35 тисяч 200 людей. Сумарна аудиторія дрифту перевищує 75 тисяч – це сегмент, який ідеально "продається" через якісний відеопродакшн.

Інші федерації, які входять до ТОП-10, також утримують увагу до своїх сфер. Наприклад, показники Федерації баскетболу України (36 тисяч 400) зросли на 11,31 відсотків, а Федерації легкої атлетики (33 тисячі 600) – на 4,67 відсотків. Водночас у кіберспорті відбулося падіння на 3,74 відсотки, через що організація вибула з першої десятки, опустившись з 8-го на 11-е місце.Рейтинг найпопулярніших українських спортивних організацій / Фото Sport Bussines Media

Поряд із федераціями активно розвивають свою медійність і представники масового спорту. Серед них Run Ukraine (30 тисяч 800) посідає 12-ту сходинку, а Race Nation (19 тисяч 400) та Spartan Race Ukraine (17 тисяч) замикають першу двадцятку рейтингу на 18-му та 20-му місцях відповідно.

Вибули з рейтингу Федерація настільного тенісу України та ГО "Національна Федерація Кіокушинкай Карате України", які поступилися організаціям із кращими показниками. Зокрема, до списку увійшли вже згаданий Bitlook Drift, а також Офіс спорту Львова та Пляжний теніс України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПИСНИКИ
1 Ukrainian Fighting League KLAN FC 1 800 000
2 Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football 487 000
3 Національна збірна команда з художньої гімнастики 57 600
4 НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team 57 600
5 fcfc – full contact fighting championship 43 600
6 Ukrainian Drift Federation 41 700
7 K2 Promotions 38 600
8 ФБУ – Федерація баскетболу України 36 400
9 Bitlook Drift 35 200
10 Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation 33 600
11 Федерація кіберспорту України 33 500
12 Run Ukraine 30 800
13 Futsal Association of Ukraine / Асоціація футзалу України 28 300
14 Ukrainian Karate Federation 24 900
15 Ukrainian Boxing Federation 23 500
16 National MMA Federation of Ukraine 21 200
17 Українська Прем’єр-Ліга 19 500
18 Race Nation 19 400
19 Ukrainian Streetball League – USL 3×3 19 000
20 Spartan Race Ukraine 17 000
21 Федерація дзюдо України 16 700
22 WWFC 16 500
23 Top Boxing Generation 16 100
24 Ukrainian Federation Brazilian Jiu Jitsu – UFBJJ 16 100
25 Національна танцювальна ліга спортивного танцю та танцювального спорту України 14 800
26 ФББУ – Національна Федерація бодібілдингу України 12 900
27 Греко-римська боротьба України (Greco-roman wrestling in Ukraine) 11 900
28 WABBA Ukraine 11 800
29 World Boxing Council Ukraine 11 700
30 Українська федерація гімнастики 11 600
31 Ліга бразильського джиу-джитсу TMS 10 800
32 Асоціація спортивної боротьби 10 700
33 Федерація хокею України 10 400
34 DYKA GONKA 10 400
35 Міністерство молоді та спорту України 10 300
36 Всеукраїнська федерація рукопашного бою 9 477
37 Ukrainian Artistic Swimming Team 8 780
38 Ліга Героїв 8 353
39 ГО “Федерація волейболу України” / Ukrainian Volleyball Federation 7 566
40 UF MMA – “Українська Федерація Змішаних Бойових Мистецтв” 7 076
41 Всеукраїнська федерація черліденгу 6 450
42 Агенція масового спорту України 6 006
43 Ukrainian Diving 5 944
44 Професіональна футбольна ліга 5 575
45 Федерація гандболу України 5 445
46 Офіс спорту Львова 5 392
47 Федерація плавання України 5 318
48 Паралімпійський комітет України 5 237
49 Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF 5 122
50 Ukrainian Trail League 4 935
51 Веслувальна команда України 4 818
52 Ukrainian Floorball Federation – Українська Федерація Флорболу 4 756
53 Київський півмарафон Незламності 4 686
54 Федерація стронгмену України 4 630
55 Спортивна акробатика України 4 561
56 Спортивний Комітет України 4 297
57 Ukrainian Federation of Cheerleading & Cheersport 4 202
58 Федерація біатлону України (FBU) official 4 014
59 World Global Fighting Championship 3 914
60 ULAF – Українська Ліга Американського Футболу 3 773
61 Національна федерація самбо України – НФСУ 3 680
62 Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation 3 610
63 UMF – Ukrainian Muaythai Federation 3 604
64 Українська федерація фігурного катання 3 580
65 Федерація регбі України 3 504
66 Федерація Водного Поло України 3 464
67 Ліга кулачних боїв Lucky Punch 3 359
68 Національна федерація фехтування України 3 326
69 Федерація акробатичного рок-н-ролу України 3 288
70 Федерація армрестлінгу України 3 284
71 Федерація альпінізму і скелелазіння України 3 146
72 Всеукраїнська Федерація Гольфу / Ukrainian Golf Federation 2 963
73 Spartabox Faniian Promotions 2 889
74 Пляжний теніс України 2 871
75 Федерація бадмінтону України / Ukrainian badminton federation 2 775

Федерації біатлону (4 тисячі), гандболу (5 тисяч 400) та волейболу (7 тисяч 500) мають дуже слабку присутність. Це створює ризик втрати наступного покоління вболівальників, які споживають інформацію виключно через візуальні соцмережі.

Приватні ініціативи (KLAN FC, FCFC, K2, Run Ukraine) системно перемагають державні структури за темпами зростання. Вони швидше адаптуються до трендів (челенджі, інфлюенс-маркетинг), тоді як федерації часто обмежуються фотозвітами з офіційних змагань.

Підсумки / Фото Sport Bussines Media

В умовах стрімкого розвитку цифрових платформ медійна присутність впливає на комерційну привабливість спорту. Саме тому розвиток власних соцмереж має бути пріоритетом для кожної федерації чи ліги, яка прагне зростання.

SportBusiness.Media й надалі спостерігатиме за динамікою українського спортивного ринку у медіапросторі, відзначаючи успіхи організацій. Наступна аналітика покаже, хто зможе втримати темп і чи з’являться у рейтингу нові гравці, здатні змістити позиції нинішніх лідерів.