Информационный портал SportBusiness.Media проанализировал показатели медиаактивности украинского спорта по состоянию на начало 2026 года. Мы исследовали страницы федераций, лиг и организаторов событий массового спорта и сформировали актуальный ТОП-75 по количеству подписчиков в Instagram, сравнив их с данными октября этого же года.

Кто в рейтинге самых популярных украинских спортивных организаций?

Наибольший интерес аудитории привлекают боевые виды спорта. Абсолютным лидером остается Ukrainian Fighting League KLAN FC с 1 миллионом 800 тысяч подписчиков. Организация имеет почти вчетверо больше подписчиков, чем УАФ (487 тысяч).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Такой успех объясняется отношением к спорту как к развлекательному контенту (энтертейменту). Использование форматов Reels, виральных поединков и конфликтов позволяет привлекать глобальную аудиторию, выходя далеко за пределы Украины.

Среди других популярных промоушнов – Full Contact Fighting Championship (43 тысячи 600 подписчиков) и K2 Promotions (38 тысяч 600 подписчиков), которые стабильно удерживают место в ТОП-10.

Стоит отметить Национальный олимпийский комитет Украины, который за короткое время увеличил аудиторию на 28,3 процента. Благодаря этому организация поднялась на несколько ступенек и теперь разделяет третье и четвертое места с Национальной сборной по художественной гимнастике (обе страницы имеют по 57 тысяч 600 подписчиков).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

В футбольной медиасреде также наблюдается положительная динамика. Настоящий рывок за последний период сделала Украинская Премьер-Лига (УПЛ), поскольку количество ее читателей выросло почти на 22 процента и теперь составляет 19 тысяч 500. Свои позиции стабильно удерживает и Ассоциация футзала Украины (28 тысяч 300).

Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Не менее активным является и автомобильный спорт, где Ukrainian Drift Federation уверенно занимает 6-ю строчку (41 тысяча 700 подписчиков), а Bitlook Drift занимает 9-е место с аудиторией 35 тысяч 200 человек. Суммарная аудитория дрифта превышает 75 тысяч – это сегмент, который идеально "продается" через качественный видеопродакшн.

Другие федерации, которые входят в ТОП-10, также удерживают внимание к своим сферам. Например, показатели Федерации баскетбола Украины (36 тысяч 400) выросли на 11,31 процентов, а Федерации легкой атлетики (33 тысячи 600) – на 4,67 процентов. В то же время в киберспорте произошло падение на 3,74 процента, из-за чего организация выбыла из первой десятки, опустившись с 8-го на 11-е место. Рейтинг самых популярных украинских спортивных организаций / Фото Sport Bussines Media

Наряду с федерациями активно развивают свою медийность и представители массового спорта. Среди них Run Ukraine (30 тысяч 800) занимает 12-ю строчку, а Race Nation (19 тысяч 400) и Spartan Race Ukraine (17 тысяч) замыкают первую двадцатку рейтинга на 18-м и 20-м местах соответственно.

Выбыли из рейтинга Федерация настольного тенниса Украины и ОО "Национальная Федерация Киокушинкай Каратэ Украины", которые уступили организациям с лучшими показателями. В частности, в список вошли уже упомянутый Bitlook Drift, а также Офис спорта Львова и Пляжный теннис Украины.