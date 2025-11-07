Динамо здобуло одну з найрозгромніших перемог у єврокубках серед українських клубів: який рекорд

У четвер, 6 листопада, київське Динамо провело матч третього туру Ліги конференцій. Суперником "біло-синіх" був Зрінськи.

Кияни декласували чемпіона Боснії та Герцеговини, забивши йому шість голів, не пропустивши жодного. Ця перемога команди Олександра Шовковського стала однією з найрозгромніших в історії українського футболу у єврокубках, інформує 24 Канал.

Що відомо про найрозгромніші перемоги клубів УПЛ у єврокубках?

Це сьомий матч за весь час, у яких наші клуби перегравали своїх суперників з різницею в шість та більше м'ячів. Що цікаво, такі розгроми записували собі в актив не тільки Динамо та Шахтар.

Зокрема, у липні 2012 року донецький Металург грав у кваліфікації Ліги Європи з чорногорським Челіком. Тоді підопічні Володимира Пятенка не помітили опонентів, здобувши перемогу з рахунком 7:0.

З таким самим рахунком тріумфував у 2014 році й Шахтар. "Гірники" на груповому етапі Ліги чемпіонів на виїзді зустрічалися з білоруським БАТЕ.

В тому поєдинку відбувся бенефіс Луїса Адріано, який забив одразу п'ять голів. Саме цей поєдинок є рекордним для українських клубів, якщо рахувати тільки основні стадії турнірів.

А загальний рекорд тримається з 1998 року. У кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо протистояло Баррі Тауну з Уельсу.

Тоді підопічні Валерія Лобановського розбили суперника з рахунком 8:0. У тому ж сезоні "біло-сині" дійшли до півфіналу головного європейського турніру.

А ось матч проти Зрінськи тепер ділить місця з четвертого по сьоме в рейтингу найрозгромніших перемог українських клубів в історії. З такою ж різницею голів ще одного разу перемагали кияни, тріумфували Чорноморець і Шахтар, якому це вдалося також у 2025 році.

Найбільші перемоги українських команд у єврокубках

Динамо – Баррі Таун (22.07.1998) – 8:0

Металург Донецьк – Челік (19.07.2012) – 7:0.

БАТЕ – Шахтар (2.10.2014) – 7:0

Чорноморець – Вадуц (2.09.1992) – 7:1

Динамо – Бешикташ (6.12.2016) – 6:0

Шахтар – Ільвес (10.07.2025) – 6:0

Динамо – Зрінськи (6.11.2025) – 6:0

Зазначимо, що після перемоги киян Олександр Шовковський заявив, що він не повністю задоволений виступом своєї команди, особливо, на початку гри. У своєму коментарі він, зокрема, згадав легендарного Лобановського.

Я вам відповім фразою Валерія Васильовича Лобановського: "Якщо тренер повністю задоволений, то йому треба закінчувати зі своєю роботою". Завжди є моменти, які можливо покращувати та над якими можливо працювати. І в організації оборони, і в організації перехідних моментів, і в організації атаки, у завершенні. Дуже багато. І це постійний процес,

– цитує тренера пресслужба Динамо.

