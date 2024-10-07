Легендарний американець був абсолютом у хевівейті та визнавався спортсменом століття за версією кількох спортивних видань. Відомий боксерський портал Seconds Out згадав, кого той вважав своїм найсильнішим суперником.

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Неочевидний вибір

Попри те, що Мухаммед Алі протягом кар'єри бився з великими чемпіонами своєї епохи Джо Фрейзером і Джорджем Форманом, він виділяв менш зіркового опонента. Американець заявляв, що був шанувальником Сонні Лістона, якого переміг двічі.

"Найважчим моїм суперником був Сонні Лістон. Він дав мені найважчий бій, коли я виграв титул у 1964 році. Я був молодим і великим шанувальником таланту Лістона. Він умів майже все.

Лістон мав приголомшливий джеб, міг бити будь-якою рукою, був розумним на рингу та таким сильним, таким не був жоден супертяж, якого я коли-небудь бачив", – говорив Алі.

Дивіться відеоогляд першого бою Алі – Лістон

До слова. Сонні Лістон був чемпіоном світу, який на професійному рівні провів 54 бої, в яких здобув 50 перемог (39 нокаутом). Він завершив кар'єру у 1970 році.

Нагадаємо, що нещодавно Джордж Форман назвав найкращого боксера в історії. Попри те, що він згадав Мухаммеда Алі, його вибір все ж таки зупинився на іншому бійцю, який здивував багатьох.