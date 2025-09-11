У четвер, 11 вересня, Олександр Усик піднявся у рейтингу найстарших чемпіонів світу в історії надважкої вагової категорії. Він перебуває в топ-10 ще з минулої осені, коли випередив легендарного Мухаммеда Алі.

Тепер український боксер піднявся вже на п'яту сходинку. Він залишив позаду себе Джерсі Волкотта, який є членом Міжнародної зали боксерської слави, повідомляє 24 Канал.

Хто випереджає Усика у престижному рейтингу?

Також у десятці нижче Олександра Усика перебувають справжні ікони світового боксу – Коррі Сандерс, Ларі Голмс, Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс. Попереду ж найближчим конкурентом є "запорєбриковий" Олег Маскаєв.

Для того ж, щоб увірватися в топ-3 українському бійцю потрібно буде ще рік залишатися в боксі й утримувати бодай один пояс. У такому випадку він випередить Володимира Кличка 23 вересня 2026 року.

Топ-10 найстарших чемпіонів світу в історії хевівейту

Джордж Форман – 46 років 170 днів; Віталій Кличко – 42 роки 150 днів; Володимир Кличко – 39 років 248 днів; Олег Маскаєв – 39 років 6 днів; Олександр Усик – 38 років 237 днів; Джерсі Волкотт – 38 років 236 днів; Леннокс Льюїс – 38 років 157 днів; Евандер Холіфілд 38 років 135 днів; Коррі Сандерс – 38 років 25 днів; Ларі Голмс – 37 років 322 дні.

Цікаво. Першим чемпіоном світу в історії хевівейту став американець Джон Салліван. Він здобув титул 29 серпня 1885 року.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, коли варто очікувати повернення на ринг Олександра Усика, який отримав відстрочку щодо перемовин про бій із Джозефом Паркером.

Що відомо про кар'єру Олександра Усика в хевівейті?