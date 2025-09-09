Обов'язковий претендент на бій з Олександром Усиком новозеландець Джозеф Паркер не чекатиме, коли завершиться відстрочка українського боксера. Тимчасовий чемпіон WBO проведе бій з тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі, пише 24 Канал з посиланням на Queensberry Promotions.

До теми Скандальні танці Усика з Бобулом: у команді боксера зробили важливу заяву

Через скільки часу Усик проведе бій?

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Фабіо Вордлі, повідомив цікаві подробиці про наступного суперника українця.

"Усик вибув на 90 днів. WBO заявила, що після закінчення цього терміну він має захищати пояс, інакше його позбавлять титулу або він відмовиться від нього.

Тому цей бій (Паркер – Вордлі – 24 Канал) організовано для того, щоб його переможець став наступним суперником Олександра", – повідомив Воррен.

Таким чином, у наступному поєдинку Олександр Усик зустрінеться з переможцем бою Паркер – Вордлі. Цей бій відбудеться 25 жовтня у Лондоні.

Відтермінування від WBO триватиме для Усика до 7 листопада (початок відліку з 9 серпня). Потім команда Усика повинна домовитися про наступний бій з переможцем пари Паркер – Вордлі.

Після оголошення бою боксери мають провести тримісячний тренувальний табір. Тож повернення Усика на ринг варто очікувати не раніше лютого 2026 року.

Як Усик вмовив WBO зробити відстрочку?