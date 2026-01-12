Світоліна ввійшла в топ-5 найтитулованіших тенісисток сучасності: хто очолює рейтинг
- Еліна Світоліна здобула свою 19-ту перемогу на турнірах WTA, ввійшовши в топ-5 найтитулованіших тенісисток сучасності.
- Світоліна перемогла у фіналі турніру в Окленді, здолавши Ван Сіньюй, і піднялася на 12 місце в рейтингу WTA.
У неділю, 11 січня, в Окленді відбувся фінал турніру серії WTA 250. В ньому Еліна Світоліна зустрічалася з Ван Сіньюй.
Українка здобула перемогу у двох сетах. Вона виграла трофей у першому ж змаганні року для себе, завдяки чому ввірвалася у п'ятірку найтитулованіших тенісисток, які наразі виступають у Турі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ukrainian Tennis.
Скільки титулів здобула Світоліна?
Для Еліни тріумф у Новій Зеландії став уже 19-м у кар'єрі на рівні турнірів WTA. Вона здобула таку кількість титулів у 23 зіграних фіналах.
Більше трофеїв за неї має лише чотири чинні тенісистки. З відривом пальму першості утримує 45-річна Вінус Вільямс, яка виграла 49 турнірів.
Від другого ж місця Світоліну відділяє шість трофеїв. Наразі на ньому розташовується Іга Швьонтек, а третю та четверту позиції посідають дві "нейтральні" спортсменки з Білорусі.
Топ-5 чинних тенісисток за кількістю виграних титулів WTA
- Вінус Вільямс (США) – 49
- Іга Швьонтек (Польща) – 25
- Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 22
- Вікторія Азаренка ("нейтральна") – 21
- Еліна Світоліна (Україна) – 19
Як Еліна здобула свій 19-й титул?
- Українка була першою сіяною на турнірі в Окленді.
- В 1/16 фіналу вона здолала Варвару Грачову, після чого перемогла британок Кеті Бултер і Сонай Картал.
- У півфіналі Світоліна пройшла перспективну американку Іву Йович, а вже у вирішальному поєдинку в боротьбі здолала китаянку Ван Сіньюй.
Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Ван
Зазначимо, що завдяки тріумфу Еліна піднялася на 12 місце в рейтингу WTA. Наступним турніром для українки стане Australian Open, який розпочнеться 18 січня.