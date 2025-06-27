Ярмоленко назвав трьох захисників, проти яких найважче було грати: топовий вибір

Андрій Ярмоленко протягом кар'єри встиг пограти в різних національних чемпіонатах і міжнародних змаганнях. Йому протистояли найкращі гравці Англійської Прем'єр-ліги, Бундесліги й інших турнірів.

Легендарний український футболіст відповів на запитання, проти яких захисників йому було грати найважче. Він виділив трьох топових суперників, повідомляє 24 Канал із посиланням goleador1.

Читайте також Груповий етап завершено: визначилися всі пари 1/8 фіналу Клубного ЧС

Проти кого було найважче грати Ярмоленку

На третє місце в рейтингу найскладніших суперників Андрій Ярмоленко поставив Патріса Евра. Він відзначив досвід та агресивну манеру гри француза, який більшу частину своєї кар'єри провів у складі Манчестер Юнайтед.

Друга позиція дісталася колишньому фулбеку Барселони Дані Алвесу. Лідер київського Динамо зізнався, що бразилець був не найкращим гравцем у захисті, але вражав його роботою з м'ячем і постійним підключенням до атак.

А на першій сходинці опинився Вірджил ван Дейк. Андрій Ярмоленко заявив, що нідерландець є найбільш збалансованим захисником, у якого на топовому рівні розвинені всі головні навички.

Топ-3 захисники, проти яких грав Ярмоленко: дивіться відео

До слова. В сезоні-2024/2025 Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії Динамо в рамках чемпіонату України. Він випередив чинного тренера збірної України Сергія Реброва.

Нагадаємо, що лідер киян наприкінці весни продовжив контракт з "біло-синіми" ще на один рік. Напередодні він зізнався, що наступний сезон стане останнім у його ігровій кар'єрі.