Цю боксерську рукавичку Мохаммед Алі одягав на бій проти Генрі Купера. Легендарне протистояння відбулося у 1963 році.

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Найвідомішу рукавичку продадуть на аукціоні

Ця річ знаменита своїм розколом, який зробив тренер Мохаммеда Алі, Анджело Данді.

Під час бою він розшив вже ніби-то існуючий розрив, щоб виграти трохи часу для свого підопічного. Саме завдяки цьому четвертий раунд протистояння продовжили лише тоді, коли вдалося знайти нову рукавичку, вигравши для Алі вирішальний час.

Відтепер ліву боксерську рукавичку з овечої шкіри виставили на аукціон Stuart Bull Auctions, а права належить члену королівської родини Катару.



Найвідоміша рукавичка Мохаммеда Алі / Фото Stuart Bull Auctions

Зазначається, що за результатами онлайн-аукціону, який триватиме до 31 жовтня, очікується прибуток в розмірі 4,8-7,2 мільйона євро.