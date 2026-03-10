Український спортсмен одним жестом вказав росіянину на його місце в спорті

Український гімнаст Назар Чепурний став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку. Він виборов золоту медаль в опорному стрибку.

Український гімнаст відмовився фотографуватися разом із росіянином Олексієм Усачовим під час церемонії нагородження етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку, повідомляє видання "Чемпіон". Чепурний став переможцем, тоді як Усачов отримав бронзову медаль.

Дивіться також Скандал на Паралімпіаді-2026: українській чемпіонці зробили зауваження через сережки "Stop War"

Що відбулося на церемонії нагородження в Баку?

Після отримання нагороди Назар покинув подіум. Японець Танігава Ватару, який здобув срібло, очевидно, хотів зробити спільне фото удвох або навіть утрьох, але Чепурний жестами показав свою повагу та покинув церемонію.

Як відбувалася церемонія нагородження: дивітся відео

У фіналі опорного стрибка український спортсмен набрав середню оцінку 14,549 за дві спроби.

Для українця це вже друга поспіль золота медаль в опорному стрибку у нинішньому змагальному сезоні – раніше він переміг на першому етапі Кубка світу 2026 року.

Що відомо про Назара Чепурного?