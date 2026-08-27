Чемпіон Європи з гімнастики Чепурний викрив міністерство та федерацію у відмові від фінансування

Назар Чепурний став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у змаганнях з опорного стрибку. Після здобуття історичного золота спортсмен розповів, що відбувалося за лаштунками його підготовки до першості.

Виявилося, що ні в уряді, ні у федерації йому не захотіли допомагати фінансово, щоб забезпечити належні умови і показати максимальний результат. В інстаграмі Чепурний спершу виступив з різкою критикою чиновників, але потім прибрав частину своєї публікації, пише 24 Канал.

Що написав Чепурний про ситуацію з підготовкою до Євро

Гімнаст розповів, що йому потрібно було виїхати до Німеччини, оскільки в Україні умов для належних тренувань перед чемпіонатом Європи не було. Він звертався до Міністерства спорту та Української федерації гімнастики з проханням забезпечити матеріальну підтримку закондонного збору, але отримував відповіді "завтра".

Зрештою спортсмену довелося самостійно оплачувати першу частину підготовки, а від чиновників він так і не побачив коштів. Допомогу надала Німецька федерація гімнастики, яка взяла на себе частину витрат.

На цьому завершується нинішня редакція допису Чепурного. Але у попередній версії він також обурювався, що всі його дії, спрямовані на здобуття результату для країни, не знайшли підтримки від людей, які безпосередньо відповідальні за український спорт.

Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх. Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи – це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства,

– спершу написав гімнаст, але потім видалив цю частину допису.

Очевидно в останньому реченні Чепурний натякає на ситуацію з Іллею Ковтуном, який замість українського паспорта отримав хорватський і вже здобув для своєї нової батьківщини золото чемпіонату Європи у багатоборстві.

Як відреагували на звинувачення Чепурного у федерації

Віцепрезидента Української федерації гімнастики Стелла Захарова, яка, судячи з розподілу повноважень на сайті УФГ, є відповідальною саме за чоловічу спортивну гімнастику, відмовилася пояснювати, чому Чепурному не забезпечили належну підготовку до Євро.

"Усі питання до президента федерації", – написала вона у відповідь на пряме запитання в соцмережах. Федерацію очолює Ірина Дерюгіна.