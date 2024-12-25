Форвард Сандерленда Назарій Русин під час зимового трансферного вікна може повернутися в Україну. У послугах 26-річного футболіста зацікавлені два клуби, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Два варіанти для Русина

За інформацією джерела, Русина планують підписати черкаський ЛНЗ та представник Першої ліги харківський Металіст 1925. У послугах нападника особисто зацікавлені тренери команд – Роман Григорчук та Патрік ван Леувен. Нідерландський фахівець чудово знає можливості Назарія по спільній роботі у луганській Зорі.

У Сандерленді не розраховують на Русина. Нападник востаннє з'являвся на полі ще 1 жовтня у поєдинку проти Дербі Каунті (2:0), коли вийшов за п'ять хвилин до фінального свистка.

Загалом у поточному сезоні Назарій зіграв 6 матчів у Чемпіоншипі та 1 у Кубку англійської ліги. Проте у жодному з них не відзначився результативними діями. Лише у турнірі резервістів Русин забив гол в одному поєдинку.

Сандерленд готовий розглянути пропозиції щодо українського легіонера. "Чорні коти" можуть віддати форварда в оренду або продати. За даними Transfermarkt, вартість Русина становить 2 мільйони євро.