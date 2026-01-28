Укр Рус
Sport News 24 Бокс "Не цілком зрозуміла": Беленюк про позицію Ломаченка щодо війни
28 січня, 12:36
3

"Не цілком зрозуміла": Беленюк про позицію Ломаченка щодо війни

Олександра Власова
Основні тези
  • Жан Беленюк висловив незрозумілість позиції Василя Ломаченка щодо війни в Україні, зазначивши, що він рідко коментує цю тему.
  • Ломаченко не звинувачує Росію у війні, його дописи часто підтримують релігійну тематику, пов'язану з російською церквою, і він завершив кар'єру в 2025 році.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк висловився щодо позиції ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Йдеться про його ставлення до війни Росії проти України

Беленюк вважає, що позиція Ломаченка щодо війни в Україні поки що незрозуміла. Водночас він підкреслив талант боксера, повідомляє Sport-Express.ua.

Дивіться також Найгучніші спортивні події 2025 року: абсолют Усика, феєрія ПСЖ та прощання Ломаченка 

Що Беленюк сказав про позицію Ломаченка?

Беленюк зазначив, що боксер під час повномасштабного вторгнення рідко коментує війну. 

Лише одного разу він опублікував фото у військовій формі, що було незвично для його сторінки. 

Жан Беленюк зазначив, що позиція Василя Ломаченка щодо війни в Україні залишається не зовсім зрозумілою, оскільки боксер майже не дає інтерв'ю на цю тему, і йому бракує інформації, щоб повністю оцінити його погляди. 

Водночас він додав, що Ломаченко є видатним спортсменом, хоча, на його думку, не повністю розкрив свій талант через різні обставини.

Що раніше Беленюк говорив про Ломаченка?

  • Влітку 2025 року Жан Беленюк уже коментував позицію Ломаченка, відреагувавши на його конфлікт із волонтерами Сергієм Стерненком і Сергієм Притулою.

  • Беленюк не підтримав образи на адресу боксера, проте назвав його боягузом і опублікував у фейсбуці фото Ломаченка у військовій формі, запитавши, від кого він планував захищати Україну на початку війни.

  • Це стало реакцією на те, що Ломаченко у дописі про обстріл Білгорода-Дністровського не звинуватив у нападі Росію, що викликало шквал критики після 23 червня 2025 року.

  • Ломаченко закрив свій інстаграм для користувачів з України, практично не пише про війну та не називає Росію агресором, а більшість його дописів присвячені релігійній тематиці на підтримку російської церкви. 

  • 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно заявив про завершення виступів на професійному рівні. 