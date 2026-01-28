"Не цілком зрозуміла": Беленюк про позицію Ломаченка щодо війни

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк висловився щодо позиції ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. Йдеться про його ставлення до війни Росії проти України

Беленюк вважає, що позиція Ломаченка щодо війни в Україні поки що незрозуміла. Водночас він підкреслив талант боксера, повідомляє Sport-Express.ua.

Що Беленюк сказав про позицію Ломаченка?

Беленюк зазначив, що боксер під час повномасштабного вторгнення рідко коментує війну.

Лише одного разу він опублікував фото у військовій формі, що було незвично для його сторінки.

Жан Беленюк зазначив, що позиція Василя Ломаченка щодо війни в Україні залишається не зовсім зрозумілою, оскільки боксер майже не дає інтерв'ю на цю тему, і йому бракує інформації, щоб повністю оцінити його погляди.

Водночас він додав, що Ломаченко є видатним спортсменом, хоча, на його думку, не повністю розкрив свій талант через різні обставини.

Що раніше Беленюк говорив про Ломаченка?