"Не відповідає принципам": CAS надав аргументи судді, яка ухвалила рішення щодо Гераскевича

Позов Владислава Гераскевича проти МОК 13 лютого відхилили. Спортивний арбітражний суд (CAS) переконав своїми аргументами суддю, яка ухвалила це рішення.

Його ухвалювала арбітр з Німеччини – Аннетт Ромбах. Про це пише Суспільне.

Дивіться також "Пам'ять – це людяність": фоторепортаж з Мілану, де провели акцію на знак підтримки Гераскевича

Як CAS аргументував дискваліфікацію Гераскевича?

Зазначається, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) дискваліфікувала Гераскевича через "намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні".

Як підтвердження цих планів, наводяться слова українського скелетоніста від 10 лютого, що він змагатиметься у своєму "шоломі пам'яті".

Цей шолом IBSF та МОК визнали "таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів".

Арбітр CAS визнала "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу раніше – привернути увагу до теми вбитих Росією спортсменів у мікс-зоні, на пресконференціях, у соцмережах та носити шолом лише під час тренувальних заїздів.

Метою цього (рішення – 24 Канал) є збереження фокусу Олімпійських ігор на виступах та спорті, що є спільним інтересом усіх спортсменів, які роками працювали, щоб виступити на Олімпійських іграх, і які заслуговують на безроздільну увагу до своїх спортивних виступів та успіхів,

– заявила Ромбах.

Дискваліфікація Гераскевича: що відомо