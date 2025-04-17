Не стримав сліз: Неймар отримав травму у ювілейному матчі за Сантос – щемливе відео
- Неймар отримав травму у матчі Сантос проти Атлетіко Мінейро, покинувши поле на 34-й хвилині.
- Це був його 100-й домашній матч за Сантос, і бразилець не зміг стримати сліз, покидаючи поле.
- Неймар повернувся в Сантос у січні 2025 року, зігравши за клуб 9 матчів з трьома голами і трьома передачами.
У четвер, 17 квітня, відбувся четвертий тур бразильської Серії А. В одному з матчів чемпіонату Сантос приймав Атлетіко Мінейро.
Гра завершилась перемогою "риб" з рахунком 2:0. Проте поєдинок запам'ятався неприємним епізодом за участі Неймара, повідомляє 24 канал із посиланням на Actu Foot.
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Що сталось з Неймаром
Зірковий Неймар знову отримав травму та вимушено покинув поле на 34-й хвилині матчу. Вже тоді Сантос забезпечив перевагу, забивши двічі у ворота Атлетіко Мінейро.
33-річний вінгер за допомогою електрокара покинув поле. Бразилець був у розпачі та не зміг стримати сліз. Це був ювілейний 100 домашній матч Неймара у складі Сантоса
Неймар не стримав сліз: дивіться відео
За інформацією ESPN, Неймар зазнав травми лівого стегна. Скоріш за все у бразильця стався рецидив, адже на початку березня отримав аналогічне пошкодження та вибув на шість тижнів.
Нагадаємо, що Неймар покинув Аль-Хіляль та перебрався у Сантос у січні 2025 року. За цей час він встиг зіграти у 9 матчах за рідний клуб, оформивши три голи та три результативні передачі.