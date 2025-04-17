Не стримав сліз: Неймар отримав травму у ювілейному матчі за Сантос – щемливе відео

У четвер, 17 квітня, відбувся четвертий тур бразильської Серії А. В одному з матчів чемпіонату Сантос приймав Атлетіко Мінейро.

Гра завершилась перемогою "риб" з рахунком 2:0. Проте поєдинок запам'ятався неприємним епізодом за участі Неймара, повідомляє 24 канал із посиланням на Actu Foot.

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Що сталось з Неймаром

Зірковий Неймар знову отримав травму та вимушено покинув поле на 34-й хвилині матчу. Вже тоді Сантос забезпечив перевагу, забивши двічі у ворота Атлетіко Мінейро.

33-річний вінгер за допомогою електрокара покинув поле. Бразилець був у розпачі та не зміг стримати сліз. Це був ювілейний 100 домашній матч Неймара у складі Сантоса

Неймар не стримав сліз: дивіться відео

За інформацією ESPN, Неймар зазнав травми лівого стегна. Скоріш за все у бразильця стався рецидив, адже на початку березня отримав аналогічне пошкодження та вибув на шість тижнів.

Нагадаємо, що Неймар покинув Аль-Хіляль та перебрався у Сантос у січні 2025 року. За цей час він встиг зіграти у 9 матчах за рідний клуб, оформивши три голи та три результативні передачі.