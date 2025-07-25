Ремонтада не вийшла: Неймар потрапив у кумедну ситуацію під час матчу – відео

У четвер, 24 липня, відбувся 16-й тур бразильської Серії А 2025. В одному з матчів Сантос вдома приймав Інтернасьонал.

Матч завершився перемогою команди гостей з рахунком 1:2. Проте головною фігурою поєдинку став Неймар, який влаштував справжнє видовище прямо на полі, повідомляє 24 канал.

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Що зробив Неймар?

Наприкінці матчу Неймар скористався хаосом у карному майданчику Інтернасьонала та зрівняв рахунок. М'яч влучив у стійку та покотився лінією воріт, а Неймар разом з вболівальниками вже святкував гол.

Зірка бразильського футболу вдарив по кутовому прапорцю, зламавши його навпіл. Вже потім футболіст Сантоса побачив, що воротар накрив м'яч, а гра продовжується.

Неймар зламав кутовий прапорець:

Головний арбітр матчу не зарахував гол Неймара, а VAR також ухвалив рішення не втручатись у момент. Після фінального свистка бразилець у сльозах опустився на коліна.

Зазначимо, що після повернення у Бразилію Неймар забив всього чотири голи за Сантос у 17 матчах. Рідний клуб футболіста знаходиться у зони вильоту, посідаючи 17 місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомляли про те, де Неймар продовжить кар'єру, футболіст вже підписав контракт з клубом.