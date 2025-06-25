Контракт підписано: названо клуб, у якому продовжить кар'єру Неймар

Бразильський футболіст Неймар у січні 2025 року повернувся в рідний Сантос. Він підписав короткострокову угоду, яка була розрахована до 30 червня.

Ходило чимало чуток, що після її завершення він може повернутися у Європу. За декілька днів до закінчення контракту з "рибами" зірковий гравець ухвалив остаточне рішення, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Сантоса.

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Де гратиме Неймар

33-річний бразильський форвард продовжив угоду з рідним клубом. Вона знову є короткостроковою та розрахована до закінчення 2025 року.

В ній є опція пролонгації, проте Сантос не зазначив, на який саме термін. За інформацією місцевих ЗМІ, зарплата Неймара залишиться такою ж, якою і була – 700 тисяч євро на місяць.

Як Сантос оголосив про продовження контракту з Неймаром: дивіться відео

До слова. Після повернення зірковий бразилець провів 14 матчів у складі Сантоса. У них він забив три голи та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку за "риб" проти Ботафогу Неймар отримав червону картку. Він був вилучений після другої жовтої за гол рукою у стилі Марадони.