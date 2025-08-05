У вівторок, 5 серпня, відбувся останній матч 18 туру бразильської Серії А. В ньому Сантос вдома приймав Жувентуде.

Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1. Одним з головним героїв цієї зустрічі став зірковий Неймар, повідомляє 24 Канал.

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Як Неймар зробив дубль?

33-річний вінгер вийшов у стартовому складі Сантоса та провів увесь поєдинок на полі. Він відзначився дублем.

Спочатку бразилець відкрив рахунок у грі, добивши м'яч у ворота суперників після сейву Руана Карнейро. Наприкінці ж зустрічі він реалізував пенальті та поставив крапку в матчі.

Зазначимо, що Неймар уперше з вересня 2023 року зробив дубль. Востаннє він забивав два м'ячі в поєдинку за збірну Бразилії проти Болівії.

Перший дубль Неймара після повернення в Сантос: дивіться відео

Довідка. Неймар повернувся в Сантос на початку 2025 року. В нинішньому сезоні він провів 17 поєдинків, у яких забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що в липні бразильський футболіст потрапив у курйозну ситуацію. Неймар почав активно святкувати гол, який не було зараховано.