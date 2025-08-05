Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Одним из главных героев этой встречи стал звездный Неймар, сообщает 24 Канал.

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Как Неймар сделал дубль?

33-летний вингер вышел в стартовом составе Сантоса и провел весь поединок на поле. Он отметился дублем.

Сначала бразилец открыл счет в игре, добив мяч в ворота соперников после сейва Руана Карнейро. В конце же встречи он реализовал пенальти и поставил точку в матче.

Отметим, что Неймар впервые с сентября 2023 года сделал дубль. Последний раз он забивал два мяча в поединке за сборную Бразилии против Боливии.

Первый дубль Неймара после возвращения в Сантос: смотрите видео

Справка. Неймар вернулся в Сантос в начале 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 17 поединков, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в июле бразильский футболист попал в курьезную ситуацию. Неймар начал активно праздновать гол, который не был засчитан.