Хозяева одержали победу со счетом 3:2. После финального свистка произошла нетипичная ситуация, которую активно обсуждает футбольное сообщество, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сеннерьюска.

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Что подарили лучшему игроку матча?

Болельщикам было предложено выбрать лучшего игрока поединка. Они признали главным героем встречи Максима Суласа, который забил первый гол.

За это французский защитник получил очень нестандартную награду. Организаторы решили креативно подойти к вручению символического приза.

За признание от фанатов 26-летний футболист получил 55 килограммов картофеля. Ее выкатили на тачке непосредственно на футбольное поле, где игрок сделал памятное фото.



Максим Сулас с заслуженной наградой / фото датского клуба

К слову. Максим Сулас выступает за Сеннерьюск с 2021 года. Он провел за клуб 123 матча, в которых забил пять голов и отдал семь ассистов.

Напомним, что накануне произошла курьезная ситуация во время матча УПЛ Заря – ЛНЗ. Героем трансляции стали нападающий Колоса Даниил Алефиренко и его спутница.