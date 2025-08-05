Господарі здобули перемогу з рахунком 3:2. Після фінального свистка сталася нетипова ситуація, яку активно обговорює футбольна спільнота, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Сеннер’юска.

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Що подарували найкращому гравцю матчу?

Уболівальникам було запропоновано обрати найкращого гравця поєдинку. Вони визнали головним героєм зустрічі Максіма Суласа, який забив перший гол.

За це французький захисник отримав дуже нестандартну нагороду. Організатори вирішили креативно підійти до вручення символічного призу.

За визнання від фанатів 26-річний футболіст отримав 55 кілограмів картоплі. Її викотили на тачці безпосередньо на футбольне поле, де гравець зробив пам'ятне фото.



Максім Сулас з заслуженою нагородою / фото данського клубу

До слова. Максім Сулас виступає за Сеннер’юск з 2021 року. Він провів за клуб 123 матчі, у яких забив п'ять голів і віддав сім асистів.

Нагадаємо, що напередодні сталася курйозна ситуація під час матчу УПЛ Зоря – ЛНЗ. Героєм трансляції стали нападник Колоса Даниїл Алефіренко та його супутниця.