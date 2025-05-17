Показав фірмового ляпаса: росіяни розшукують зірку UFC через скандал на шоу

Нейт Діас вирішив взяти участь у російському реаліті-шоу ALF Reality. Зірка UFC разом з іншим відомим бійцем Джоном Джонсом мали бути у ролі тренерів.

Проте Діас сильно пошкодував, ухваливши рішення працювати у Росії. Ще до початку шоу відбувся скандальний епізод за участі Нейта та одного з учасників, повідомляє 24 канал із посиланням на MMA Pros Pick.

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Діас втік з Росії

Один з учасників перед шоу намагався ззаду схопити Нейта Діаса та виконати задушливий прийом прямо на камеру. Проте американець встиг зреагувати та виписав свого фірмового ляпаса.

Після цього на знімальному майданчику шоу ситуація загострилася. Зірка UFC покинув зйомки та зник, адже росіяни планують розібратись з ним, на їх думку, за "прояв неповаги".

Росіяни шукають Нейта Діаса у Таїланді. Наразі невідомо місцезнаходженням зірки UFC, хоча американський боєць активно веде свою сторінку у соціальній мережі інстаграм.

Нагадаємо, що востаннє Нейт Діас виходив у октагон у 2022 році. У вересневому поєдинку на турнірі UFC 279 американець больовим прийомом здолав Тоні Фергюсона.