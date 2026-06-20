Два дублі в одному матчі: Нідерланди знищили збірну Швеції

У групі F, де потенційно могла опинитися збірна України, відбувся поєдинок другого туру між командами Нідерландів та Швеції. Суперники підходили до очного протистояння у різному психологічному стані.

Швеція у стартовій грі розгромила Туніс із рахунком 5:1, тоді як Нідерланди не змогли втримати перемогу над Японією, зігравши внічию 2:2. Як пройшов матч Нідерланди – Швеція, розповість 24 Канал.

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Нідерланди – Швеція 5:1

Голи: Броббі, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервілл, 89 – Еланга, 59

Нідерландська збірна зі стартовим свистком забрала м'яч під свій контроль. Результат не змусив себе чекати. Уже на 5-й хвилині Браян Броббі відкрив рахунок у матчі. Шведська оборона не встигла оговтатися, як на 17-й хвилині форвард оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди.

Перший гол Браяна Броббі: дивіться відео від МЕГОГО

До традиційної паузи на водопій у першій половині тайму Нідерланди повністю домінували на полі. Короткий відпочинок пішов на користь шведам – команда помітно активізувалася та вирівняла гру. Переламати хід зустрічі до свистка на перерву їм не вдалося, хоча реальний шанс був. На 45-й хвилині Густаф Лагербільке відправив м'яч у сітку воріт Нідерландів, проте судді скасували взяття воріт через положення поза грою.

Другий гол Нідерландів: дивіться відео

На старті другого тайму Нідерланди знову швидко відзначилися голом – уже на 47-й хвилині забив Коді Гакпо.

Третій гол у матчі: дивіться відео

Гакпо, наслідуючи Броббі, теж відзначився дублем уже на 54-й хвилині.

Гол Коді Гакпо: дивіться відео

Швеція все ж намагалася врятувати цей матч і зрештою їй вдалося забити гол. На 59-й хвилині відзначився Ентоні Еланга.

Перший гол Швеції: дивіться відео

Нідерланди вирішили остаточно закрити питання в цьому матчі, поставивши крапку наприкінці гри – на 89-й хвилині відзначився Крісенсіо Саммервілл.

Гол Саммервілла: дивіться відео

Поєдинок завершився впевненою перемогою Нідерландів із рахунком 5:1.

Наступний матч Нідерланди проведуть 26 червня проти Тунісу, а Швеція того ж дня зіграє з Японією.