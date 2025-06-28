Тому "Королівський клуб" планує закрити проблемну позицію. "Галактікос" мають наміри підписати молодого та талановитого німецького форварда, повідомляє 24 канал із посиланням на Goal.

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На кого звернув увагу Реал

Реал націлився на німецького форварда Ніка Вольтемаде. Нападник Штутгарта добре проявив себе у Бундеслізі, а також феєрить на Євро-2025 U-21 у Словаччині.

23-річний німець зацікавив "Королівський клуб" після того, як забив шість голів на чемпіонаті Європи 2025 U-21, включно з хет-триком у ворота Словенії. Вольтемаде підходить на роль таранного форварда, що потрібен Реалу.

"Вершковим" не вистачає саме такого високого форварда як Нік Вольтемаде (198 сантиметрів), який може поборотись під час стандартів. Окрім Реала, на німецьку зірку претендує Баварія.

До слова. Нік Вольтемаде зіграв лише один сезон за Штутгарт. Контракт 23-річного німецького нападника розрахований до 2028 року.

Нік Вольтемаде у сезоні 2024/2025 зіграв у 33 матчах за Штутгарт в офіційних турнірах. 23-річний нападник встиг забити 17 голів та віддати 3 результативні передачі.

Раніше повідомляли, що Андрія Луніна планує підписати англійський клуб у літнє трансферне вікно 2025 року. Реал отримав пропозицію щодо трансферу українського голкіпера.