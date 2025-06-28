Поэтому "Королевский клуб" планирует закрыть проблемную позицию. "Галактикос" намерены подписать молодого и талантливого немецкого форварда, сообщает 24 канал со ссылкой на Goal.

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На кого обратил внимание Реал

Реал нацелился на немецкого форварда Ника Вольтемаде. Нападающий Штутгарта хорошо проявил себя в Бундеслиге, а также феерит на Евро-2025 U-21 в Словакии.

23-летний немец заинтересовал "Королевский клуб" после того, как забил шесть голов на чемпионате Европы 2025 U-21, включая хет-трик в ворота Словении. Вольтемаде подходит на роль таранного форварда, что нужен Реалу.

"Сливочным" не хватает именно такого высокого форварда как Ник Вольтемаде (198 сантиметров), который может побороться во время стандартов. Кроме Реала, на немецкую звезду претендует Бавария.

К слову. Ник Вольтемаде сыграл лишь один сезон за Штутгарт. Контракт 23-летнего немецкого нападающего рассчитан до 2028 года.

Ник Вольтемаде в сезоне 2024/2025 сыграл в 33 матчах за Штутгарт в официальных турнирах. 23-летний нападающий успел забить 17 голов и отдать 3 результативные передачи.

Ранее сообщали, что Андрея Лунина планирует подписать английский клуб в летнее трансферное окно 2025 года. Реал получил предложение по трансферу украинского голкипера.