На війні загинув український спортивний гімнаст та хокеїст

Український спортсмен Нікіта Літвінов, який поєднував гімнастику та хокей, загинув на війні проти Росії. Його смерть стала ще однією болісною втратою для українського спорту.

Трагічну звістку повідомили у комплексній спортивній школі міста міста Суми. Захисник України був відомий як талановитий гімнаст і гравець місцевого хокейного клубу.

Що відомо про Нікіту Літвінова?

23-річний сумчанин розвивався одразу у двох дисциплінах. Нікіта був вихованцем відділення спортивної гімнастики комплексної спортивної школи "Суми".

Літвінов приєднався до десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. Його життя обірвалося 9 квітня внаслідок удару дрона.

Ще одна болісна втрата для українського спорту

Смерть Нікіти Літвінова стала черговим ударом для української спортивної спільноти, яка вже втратила сотні атлетів через війну.

Російська армія зруйнувала близько тисячі спортивних об'єктів, включаючи десятки олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських баз.