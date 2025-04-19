У ДТП загинув ексфутболіст збірної Хорватії
- У ДТП поблизу міста Карловац загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покрівач, а також ще одна людина, постраждали троє.
- Покрівач завершив професійну кар'єру через хворобу в 2015 році і став тренером, раніше грав за кілька відомих клубів і збірну Хорватії на Євро-2008.
Поблизу міста Карловац сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покрівач.
Колишній гравець збірної Хорватії повертався з тренування і згодом потрапив у ДТП. Трагедія трапилась поблизу хорватського міста Карловац.
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Моторошна трагедія у Хорватії
У ДТП постраждали 4 автівки. Станом на зараз відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу збірної Хорватії.
З 2015 року Покрівач боровся з важким захворюванням, яке змусило його покинути професіональний футбол. Він продовжив спортивну діяльність і став тренером.
За свою кар'єру хорватський футболіст грав у складі Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб та Рієки. Зі збірною Хорватії Нікола Покрівач доходив до чвертьфіналу Євро-2008.