"Мене це вже заї***о": колишня українська гімнастка стала на захист російської мови

В українській спільноті розгорівся черговий скандал стосовно мовного питання. Колишня гімнастка Влада Нікольченко опинилась у епіцентрі подій.

Нікольченко стала на захист російської мови. Заява колишньої української художньої гімнастки одразу набула великого розголосу у мережі, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм ексспортсменки.

Читайте також Спорт поза політикою: у яких видах спорту ще виступають росіяни

Скандальна заява Нікольченко

Нещодавно Катерина Мотрич, дружина загиблого військового, виступила з промовою щодо російської мови, культури. Вона заявила, що українцям потрібно "вбити в собі все російське".

Владислава Нікольченко відреагувала на промову Катерини Мотрич. Сторіс з цитатою дружини загиблого військового опублікувала інша ексгімнастка Марія Височанська.

Нікольченко заявила, що могла б промовчати та розуміє, що отримає велику порцію хейту. Однак ексгімнастка вирішила висловитись, адже з її слів вона не розуміє, людей, які розганяють "мовний скандал".

Типу, ті, хто розмовляє російською – це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни й позбавити громадянства. Звісно, у нас свобода слова, кожен говорить так, як вважає за потрібне. Але, відверто кажучи, мене це вже заї***о. Я дуже добре розмовляю українською мовою так, як і російською,

– сказала Нікольченко.

Колишня спортсменка підкреслила, що сама вона з Харкова та вивчила українську мову після початку великої війни. Нікольченко також заявила, що їй все одно якою мовою спілкуватись, але не у цьому справа.

Проблема в тому, що оцим насильницьким «переходимо на українську мову, та ви взагалі…», розпалюванням конфлікту — ви самі відбиваєте людям бажання переходити на будь-яку мову. Ви це розумієте? Це просто жах якийсь, чесно. Мене сьогодні це дуже вибісило, – додала колишня гімнастка.

Зазначимо, що 19 червня у Києві відбулось прощання з Юрієм Феліпенком, який загинув під час виконання бойового завдання. "Травень" був українським актором, бійцем 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Катерина Мотрич під час прощання виступила з сильною промовою щодо війни Росії з Україною. Дружина Юрія Феліпенка наголосила, що потрібно забути все російське, адже через ворожу країну усі знаходяться тут.

Раніше повідомляли, що спортсмен Олег Верняєв відреагував на звинувачення у впливі російської агентури, які висунула українському гімнасту Стелла Захарова.