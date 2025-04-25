Колишній футболіст відверто розповів, чому вирішив покинути улюблену гру мільйонів заради служби в армії. Ніколя Тіє заявив, що йому завжди подобались військові професії, тому вирішив спробувати себе у новому напрямку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ouest-France.

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Відверте зізнання ексголкіпера

Також ексворотар зізнався, що його вітчим був військовим, тому йому добре знайомий військовий фах.

Я втратив смак до футболу. Мені завжди подобалися військові професії, тому я сказав собі: "Чому б не вступити в армію?". Мій вітчим – десантник у Кот-д'Івуарі, я був у казармах, де спостерігав за всім… Це мене надихнуло,

– сказав Тіє.

Ніколя додав, чи готовий він поїхати в Україну та взяти участь у миротворчій операції.

Якщо буде запущено миротворчу операцію в Україні, я поїду. Мене це не лякає,

– відзначив колишній футболіст "аристократів".

Що відомо про футбольне минуле Ніколя Тіє