Колишній футболіст відверто розповів, чому вирішив покинути улюблену гру мільйонів заради служби в армії. Ніколя Тіє заявив, що йому завжди подобались військові професії, тому вирішив спробувати себе у новому напрямку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ouest-France.
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Відверте зізнання ексголкіпера
Також ексворотар зізнався, що його вітчим був військовим, тому йому добре знайомий військовий фах.
Я втратив смак до футболу. Мені завжди подобалися військові професії, тому я сказав собі: "Чому б не вступити в армію?". Мій вітчим – десантник у Кот-д'Івуарі, я був у казармах, де спостерігав за всім… Це мене надихнуло,
– сказав Тіє.
Ніколя додав, чи готовий він поїхати в Україну та взяти участь у миротворчій операції.
Якщо буде запущено миротворчу операцію в Україні, я поїду. Мене це не лякає,
– відзначив колишній футболіст "аристократів".
Що відомо про футбольне минуле Ніколя Тіє
- 24-річний колишній воротар, який у вересні 2023 року закінчив професійну кар'єру.
- Із літа 2017-го перебував у структурі лондонського Челсі, де пограв за команди U-18 (13 матчів) та U-23 (3 гри). Однак до головної команди "синіх" так і не дістався.
- Має за своєю спиною один матч у Юнацькій лізі УЄФА за лондонську команду.
- У серпні 2020-го Ніколя поїхав виступати у Португалію, де підписав контракт із Гімараєш. Там пограв за колектив U-23 та команду B.