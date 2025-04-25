Бывший футболист откровенно рассказал, почему решил покинуть любимую игру миллионов ради службы в армии. Николя Тие заявил, что ему всегда нравились военные профессии, поэтому решил попробовать себя в новом направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ouest-France.

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Откровенное признание экс-голкипера

Также экс-вратарь признался, что его отчим был военным, поэтому ему хорошо знакома военная профессия.

Я потерял вкус к футболу. Мне всегда нравились военные профессии, поэтому я сказал себе: "Почему бы не поступить в армию?". Мой отчим – десантник в Кот-д'Ивуаре, я был в казармах, где наблюдал за всем... Это меня вдохновило,

– сказал Тие.

Николя добавил, готов ли он поехать в Украину и принять участие в миротворческой операции.

Если будет запущена миротворческая операция в Украине, я поеду. Меня это не пугает,

– отметил бывший футболист "аристократов".

Что известно о футбольном прошлом Николя Тие