Бывший футболист откровенно рассказал, почему решил покинуть любимую игру миллионов ради службы в армии. Николя Тие заявил, что ему всегда нравились военные профессии, поэтому решил попробовать себя в новом направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ouest-France.
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Откровенное признание экс-голкипера
Также экс-вратарь признался, что его отчим был военным, поэтому ему хорошо знакома военная профессия.
Я потерял вкус к футболу. Мне всегда нравились военные профессии, поэтому я сказал себе: "Почему бы не поступить в армию?". Мой отчим – десантник в Кот-д'Ивуаре, я был в казармах, где наблюдал за всем... Это меня вдохновило,
– сказал Тие.
Николя добавил, готов ли он поехать в Украину и принять участие в миротворческой операции.
Если будет запущена миротворческая операция в Украине, я поеду. Меня это не пугает,
– отметил бывший футболист "аристократов".
Что известно о футбольном прошлом Николя Тие
- 24-летний бывший вратарь, который в сентябре 2023 года закончил профессиональную карьеру.
- С лета 2017-го находился в структуре лондонского Челси, где поиграл за команды U-18 (13 матчей) и U-23 (3 игры). Однако до главной команды "синих" так и не добрался.
- Имеет за своей спиной один матч в Юношеской лиге УЕФА за лондонскую команду.
- В августе 2020-го Николя поехал выступать в Португалию, где подписал контракт с Гимараеш. Там поиграл за коллектив U-23 и команду B.