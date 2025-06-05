Онлайн-трансляція матчу Німеччина – Франція в битві за медалі Ліги націй

Збірні Німеччини та Франції визначать бронзового призера Ліги націй сезону-2024/2025. За ходом матчу в Штутгарті можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 8 червня, в Лізі націй 2024-2025 відбудеться матч за третє місце. В битві за бронзові медалі турніру зійдуться Німеччина та Франція, повідомляє 24 Канал.

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Провал за крок до фіналу

Команди явно розраховували перетнутися у вирішальному матчі турніру. Особливо це стосується німців, адже "фінал чотирьох" проходить у них вдома.

Втім їх мрії були розбиті піренейцями. Бундестім не втримав перевагу над Португалією та дозволив Роналду і компанії здійснити камбек (1:2). А французи влаштували голепад із іспанцями, із якого вийшли переможеними (4:5).

Тепер же топ-команди спробують підсолодити свій виступ у Лізі націй бронзовими медалями. Для Німеччини вони можуть стати дебютними, раніше збірна жодного разу не виходила у "фінал чотирьох". Франція ж виграла турнір у 2021-му.

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Де дивитися

Матч Німеччина – Франція онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 8 червня о 16:00 (за київським часом). Зустріч пройде у Штутгарті на стадіоні "MHPArena".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Німеччина – Франція. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.