Феєрія Мбаппе принесла "бронзу": відеоогляд матчу Німеччина – Франція в Лізі націй

Німеччина не змогла здобути свої перші медалі Ліги націй. Бундестім пропустили по голу в кожному з таймів і до обох м'ячів був причетний Кіліан Мбаппе.

Збірні Франції та Німеччини відіграли "бронзовий" матч в рамках Ліги націй 2024-2025. Битва пройшла у Штутгарті на "MHPArena", повідомляє 24 Канал.

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Огляд зустрічі

Німці вважались фаворитами, тому активно розпочали матч. Втім перед перервою Кіліан Мбаппе вивів французів вперед, ефектно хитнувши опонента та пробивши у дальній кут.

Мбаппе відкрив рахунок: дивіться відео

Після перерви Бундестім забрали м'яч під свій контроль. Втім французам вдалось відбитись та збільшити перевагу в контратаці. Мбаппе підхопив м'яч після обрізки Німеччини в центрі поля та втік сам на сам із воротарем.

В останній момент нападник Реала не пожалкував м'яч Олісе, якому залишалось розстріляти ворота Бундестім впритул. Більше шансів повернутися у гру команда Нагельсманна не мала.

Олісе збільшив перевагу Франції: дивіться відео

Для Франції це другі медалі Ліги націй в історії. У 2021 році "Ле Бле" виграли турнір у фіналі проти Іспанії (2:1). А ось Німеччина так і залишається без нагород цього змагання.

Огляд матчу Німеччина – Франція: дивіться відео