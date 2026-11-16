Клопп проти Чаві: хто переможе в мегапоєдинку між збірними Німеччини та Нідерландів

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Поєдинок на Олімпіаштадіон у Берліні обіцяє бути надзвичайно цікавим. Для Нідерландів перемога означатиме перемогу в квартеті, перемога ж німців може зробити так, що в групі А2 3 команди матимуть по 11 очок, повідомляє 24 Канал.

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У якому стані команди підходять до матчу

Збірна Німеччина наразі є третьою у своїй групі. Вона має у своєму активі 8 очок. У попередньому поєдинку, що відбувся 13 листопада, Бундестім на виїзді обіграла збірну Сербії з рахунком 3:1.

Найгіршим поєдинком німців за каденції Юргена Клоппа лишається домашній поєдинок проти збірної Греції, який відбувся ще 27 вересня. Тоді Німеччина поступилась "еллінам" із рахунком 0:1. Тож, аби обігнати греків у турнірній таблиці німцям проти нідерландців треба зіграти краще, ніж греки зіграють із сербами.

Щодо Нідерландів, то вони вже гарантували собі місце в плейоф Ліги націй. Підопічні Чаві за будь-якого розвитку подій на полі все одно продовжать свою боротьбу за перемогу в турнірі у 2027 році.

Зокрема, у своєму попередньому матчі "ораньє" розгромили збірну Греції з неймовірним рахунком 7:0. І це при тому, що в 4 матчах Ліги націй, які відбулись у вересні та жовті балканці пропустили всього 3 голи. Це свідчить про те, що в збірної Нідерландів є неймовірний атакувальний потенціал.

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Чого очікувати від зустрічі німців із нідерландцями

У вересні матч між збірними Нідерландів і Німеччиною завершився внічию 1:1. Тоді саме німці вийшли вперед ще в першому таймі завдяки голу Нмечі. Підопічні Чаві відігрались аж у компенсований до другого тайму час завдяки забитому м'ячу від Гакпо.

Слід відзначити, що в листопадових поєдинках збірних у Нідерландів набагато більше важливих кадрових втрат. Зокрема, проти Німеччини підопічним Чаві не допоможуть Аке, Броббі, Де Йонг, Фрімпонг, Гравенберх і найголовніше Ван Дейк.

У Німеччини також є кадрові втрати, втім назвати Антона, Гнабрі та навіть Мусіалу визначальними для обличчя Бундестім аж ніяк не можна. Поєдинок між збірними Німеччини та Нідерландів відбудеться 16 листопада о 21:45 за київським часом.