Німеччина – Португалія: хто транслюватиме півфінал Ліги націй в Україні

У середу, 4 червня, відбудеться перший півфінальний матч Ліги націй-2024/2025. За путівку до фіналу будуть боротися збірні Німеччини та Португалії.

Протистояння грандів європейського футболу відбудеться в Мюнхені на "Альянц-Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Драма, матч у Львові і "бронза" "Бундестім": історія дуелей збірних Німеччини та Португалії

Де дивитися матч Німеччина – Португалія

В Україні пряма трансляція поєдинку між збірними Німеччини та Португалії буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Зазначимо, що це буде 20-те очне протистояння між іменитими суперниками. Значну перевагу мають німці – 11 перемоги проти трьох, а ще п'ять разів було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь Бундестім – 33:18.

До слова. На попередній стадії турніру Німеччина здолала Італію, а підопічні Роберто Мартінеса вибили Данію. В іншому півфіналі зіграють Іспанія та Франція.

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є "Фурія Роха". Україна в нинішньому сезоні грала в дивізіоні B і не змогла пробитися в еліту Ліги націй, поступившись у плейоф бельгійцям.