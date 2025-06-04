Противостояние грандов европейского футбола состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть матч Германия – Португалия

В Украине прямая трансляция поединка между сборными Германии и Португалии будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Отметим, что это будет 20-е очное противостояние между именитыми соперниками. Значительное преимущество имеют немцы – 11 побед против трех, а еще пять раз была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу Бундестим – 33:18.

К слову. На предыдущей стадии турнира Германия одолела Италию, а подопечные Роберто Мартинеса выбили Данию. В другом полуфинале сыграют Испания и Франция.

Напомним, что действующим победителем турнира является "Фурия Роха". Украина в нынешнем сезоне играла в дивизионе B и не смогла пробиться в элиту Лиги наций, уступив в плейоф бельгийцам.