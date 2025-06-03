Европейские гранды поборются за путевку в финал Лиги наций-2024/2025. Особая мотивация выйти в финальный матч будет у сборной Германии, которая еще ни разу не брала Лигу наций. В отличие от "немецкой машины", сборная Португалии триумфовала в этом турнире в 2019-м году.

Стоит внимания Германия, Франция, Португалия и Испания: анонс финала четырех Лиги наций

С чего началась история встреч Германии и Португалии

24 Канал рассказывает историю противостояний Германии и Португалии на футбольном поле. История насчитывает 19 лобовых матчей этих национальных команд. Сейчас у Германии гораздо лучше статистика – 11 побед при 3-х поражениях и 5 мировых.

История лобовых противостояний берет начало с далекого сезона-1935/1936. Именно 27 февраля 1936-го года Португалия впервые сыграла против Германии. Тот поединок закончился победой "Бундестим" 1:3. "Лузитаны" вообще бы предпочли стереть из памяти начало истории противостояний против немцев. Ведь в пяти первых очных встречах португальцы не смогли взять верх над соперником – 4 поражения (1:3, 0:3, 1:2 и 1:3) и одна мировая (1:1).

Впервые сборная Португалии одолела Германию только 23 февраля 1983-го года. А это впервые за почти 50 лет. Тот товарищеский поединок закончился минимальной победой португальцев 1:0. Единственный и победный гол в матче забил Дито (56-я минута игры).

Первая официальная игра

После шести подряд товарищеских матчей эти национальные команды наконец впервые встретились на официальном уровне. Произошло это в рамках группового раунда Евро-1984. Однако огромного удовольствия у болельщиков этот матч не принес. Нулевая ничья!

Уже в следующем году (сезон-1984/1985) Португалия снова попала в одну группу с Германией в квалификации ЧМ. На этот раз оба официальных матча были интереснее и подарили болельщикам результативные выступления.Первая игра была за немцами 1:2. Уже в первом тайме "Бундестим" создал себе комфортное преимущество в виде двух мячей (Пьер Литтбарски и Руди Феллер). На старте второй половины встречи Диамантину сократил отставание "Лузитан" до минимума, но спастись от поражения хозяевам не удалось.

Зато свой реванш португальские футболисты приберегли к ответному матчу, когда минимально обыграли благодаря победному голу Карлуша Мануэла.

К теме Сможет ли Роналду затянуть Португалию в финал Лиги наций: прогноз на битву с Германией

В следующий раз Германия играла против Португалии аж через 5 лет, когда расписали мировую 1:1 в товарищеской игре. Зато еще через шесть лет "Бундестим" увеличил свою статистику победой в товарищеском матче, оформив выездную победу 1:2.

"Лузитаны" и "Бундестим" в очередной раз подарили болельщикам жаркое противостояние в рамках квалификации ЧМ сезона-1996/1997. В первом матче команды не определили сильнейшего 0:0. И вторая дуэль тоже не определила победителя – 1:1. Это были последние пока товарищеские игры между этими сборными. До сих пор команды играют исключительно друг против друга в официальных встречах.

Уничтожение имени Сержиу Консейсана

Второй раз эти европейские сборные сыграли лобовой поединок на чемпионате Европы в 2000-м году. Здесь тогдашние подопечные Умберту Коэлью просто прошлись катком по немецкой сборной. Разгромная победа 3:0. Ужасом для "Бундестим" стал полузащитник и бывший тренер итальянского Милана Сержиу Консейсан, который оформил хет-трик.

Видеообзор матча Португалия – Германия на Евро-2000

Интересно! Сержиу Консейсан остается одним из лучших бомбардиров в очной истории противостояний Германия – Португалия (3 гола). Также по столько забитых мячей у двух немцев – Бастиана Швайнштайгера и Томаса Меллера.

Реванш "Бундестим" в бронзовом финале ЧМ

8 июля 2006 года судьба снова свела эти сборные на одном футбольном поле. Это был матч на вес "золота", ведь обе команды проиграли в полуфиналах и боролись за бронзовые награды Мундиаля-2006. Этот поединок за третье место подарил болельщикам целых четыре гола.

Однако радостные эмоции в тот день получила только одна сторона. Речь идет о Германии и ее болельщиках, которые праздновали бронзовую победу на чемпионате мира – 3:1. Все четыре гола были забиты во второй половине встречи. На 56-й минуте Бастиан Швайнштайгер размочил нули на табло. А уже через пять минут полузащитник Португалии Пети удвоил преимущество соперника, забив в собственные ворота.

За 12 минут до окончания основного времени матча Швайнштайгер оформил дубль и доводит счет до сокрушительного 3:0. Гости смогли лишь на гол престижа, автором которого стал Нуно Гомес (88 минута игры).

Видеообзор бронзового финала ЧМ-2006

Львов принял одно из противостояний

С тех пор Германия и Португалия никогда не играли между собой, когда на кону стояли какие-то награды. В 2008-м году сетка свела сборные в четвертьфинале Евро. Обе команды были близки к победе, но таки ближе в тот день были немцы 2:3.

В следующий раз "Бундестим" и "Лузитаны" сыграли на Евро-2012, которое принимали Украина и Польша. Команды попали в один квартет, а единственный гол Марио Гомеса принес победу немецкой сборной. Этот поединок был сыгран на "Арене Львов".

Видеообзор матча Евро-2012

Справка. И Германия, и Португалия попали на том Евро-2012 в полуфинальный раунд, откуда вылетели от Италии и Испании соответственно. К слову, именно обидчица Португалия торжествовала на том чемпионате Европы, где в финале сокрушила "скуадро адзурру" 4:0.

Перед предстоящим матчем Германия и Португалия еще дважды играли между собой. В обоих случаях немцы наколотили в португальские владения по четыре гола – 4:0 (групповой раунд ЧМ-2014) и 4:2 (на Евро-2024, групповой раунд).

Отметим, что полуфинал Лиги наций-2024/2025 Германия – Португалия состоится на домашнем поле

"Бундестим" – "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Уже в этот вечер статистика очных противостояний точно изменится!