Європейські гранди позмагаються за путівку у фінал Ліги націй-2024/2025. Особлива мотивація вийти до фінального матчу буде у збірної Німеччини, яка ще жодного разу не брала Лігу націй. На відміну від "німецької машини", збірна Португалії тріумфувала у цьому турнірі у 2019-му році.

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З чого почалась історія зустрічей Німеччини та Португалії

24 Канал розповідає історію протистоянь Німеччини та Португалії на футбольному полі. Історія налічує 19 лобових матчів цих національних команд. Наразі у Німеччини набагато краща статистика – 11 перемог при 3-х поразках та 5 мирових.

Історія лобових протистоянь бере початок із далекого сезону-1935/1936. Саме 27 лютого 1936-го року Португалія вперше зіграла проти Німеччини. Той поєдинок закінчився перемогою "Бундестім" 1:3. "Лузітани" взагалі б воліли стерти із пам'яті початок історії протистоянь проти німців. Адже у п'яти перших очних зустрічах португальці не змогли взяти гору над суперником – 4 поразки (1:3, 0:3, 1:2 та 1:3) та одна мирова (1:1).

Вперше збірна Португалії здолала Німеччину лише 23 лютого 1983-го року. А це вперше за майже 50 років. Той товариський поєдинок закінчився мінімальною перемогою португальців 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі забив Діто (56-та хвилина гри).

Перша офіційна гра

Після шести поспіль товариських матчів ці національні команди нарешті вперше зустрілись на офіційному рівні. Сталось це у рамках групового раунду Євро-1984. Однак величезного задоволення в уболівальників цей матч не приніс. Нульова нічия!

Вже наступного року (сезон-1984/1985) Португалія знову потрапила в одну групу із Німеччиною у кваліфікації ЧС. Цього разу обидва офіційні матчі були цікавіші та подарували уболівальникам результативні виступи.Перша гра була за німцями 1:2. Вже у першому таймі "Бундестім" створив собі комфортну перевагу у вигляді двох м'ячів (П'єр Літтбарскі та Руді Феллер). На старті другої половини зустрічі Діамантіну скоротив відставання "Лузітан" до мінімуму, але врятуватись від поразки господарям не вдалось.

Натомість свій реванш португальські футболісти приберегли до матчу-відповіді, коли мінімально обіграли завдяки переможному голу Карлуша Мануела.

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Наступного разу Німеччина грала проти Португалії аж через 5 років, коли розписали мирову 1:1 у товариській грі. Натомість ще через шість років "Бундестім" збільшив свою статистику перемогою у товариському матчі, оформивши виїзну звитягу 1:2.

"Лузітани" та "Бундестім" вчергове подарували уболівальникам палке протистояння у рамках кваліфікації ЧС сезону-1996/1997. У першому матчі команди не визначили сильнішого 0:0. Та й друга дуель теж не визначила переможця – 1:1. Це були останні наразі товариські ігри між цими збірними. До сьогодні команди грають виключно одне проти одного в офіційних зустрічах.

Знищення імені Сержіу Консейсан

Вдруге ці європейські збірні зіграли лобовий поєдинок на чемпіонаті Європи у 2000-му році. Тут тодішні підопічні Умберту Коелью просто пройшлись катком по німецькій збірній. Розгромна перемога 3:0. Жахом для "Бундестім" став півзахисник та колишній тренер італійського Мілана Сержіу Консейсан, який оформив хет-трик.

Відеоогляд матчу Португалія – Німеччина на Євро-2000

Цікаво! Сержіу Консейсан залишається одним із найкращих бомбардирів в очній історії протистоянь Німеччина – Португалія (3 голи). Також по стільки забитих м'ячів у двох німців – Бастіана Швайнштайгера та Томаса Мєллера.

Реванш "Бундестім" у бронзовому фіналі ЧС

8 липня 2006 року доля знову звела ці збірні на по одному футбольному полі. Це був матч на вагу "золота", адже обидві команди програли у півфіналах та боролись за бронзові нагороди Мундіалю-2006. Цей поєдинок за третє місце подарував уболівальникам аж чотири голи.

Однак радісні емоції того дня отримала лише одна сторона. Мова йде про Німеччину та його уболівальників, які святкували бронзову перемогу на чемпіонаті світу – 3:1. Усі чотири голи були забиті у другій половині зустрічі. На 56-й хвилині Бастіан Швайнштайгер розмочив нулі на табло. А вже через п'ять хвилин півзахисник Португалії Петі подвоїв перевагу суперника, забивши у власні ворота.

За 12 хвилин до закінчення основного часу матчу Швайнштайгер оформив дубль та доводить рахунок до нищівного 3:0. Гості спромоглись лише на гол престижу, автором якого став Нуно Гомес (88 хвилина гри).

Відеоогляд бронзового фіналу ЧС-2006

Львів прийняв одне із протистоянь

Відтоді Німеччина та Португалія ніколи не грали між собою, коли на кону стояли якісь нагороди. У 2008-му році сітка звела збірні у чвертьфіналі Євро. Обидві команди були близькі до перемоги, але таки ближчими того дня були німці 2:3.

Наступного разу "Бундестім" та "Лузітани" зіграли на Євро-2012, яке приймали Україна та Польща. Команди потрапили в один квартет, а єдиний гол Маріо Гомеса приніс перемогу німецькій збірній. Цей поєдинок був зіграний на "Арені Львів".

Відеоогляд матчу Євро-2012

Довідка. І Німеччина, і Португалія потрапили на тому Євро-2012 до півфінального раунду, звідки вилетіли від Італії та Іспанії відповідно. До слова, саме кривдниця Португалія тріумфувала на тому чемпіонаті Європи, де у фіналі розтрощила "скуадро адзурру" 4:0.

Перед майбутнім матчем Німеччина та Португалія ще двічі грали між собою. В обидвох випадках німці наколотили у португальські володіння по чотири голи – 4:0 (груповий раунд ЧС-2014) та 4:2 (на Євро-2024, груповий раунд).

Відзначимо, що півфінал Ліги націй-2024/2025 Німеччина – Португалія відбудеться на домашньому полі

"Бундестім" – "Альянц Арені" у Мюнхені. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Вже цього вечора статистика очних протистоянь точно зазнає змін!