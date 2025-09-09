У неділю, 7 вересня, відбувся черговий Гран-прі сезону Формули-1 у 2025 році. Перемогу на королівських перегонах у Монці здобув нідерландський пілот Макс Ферстаппен з команди Ред Булл.

Ландо Норріс та Оскар Піастрі також заїхали на подіум. Пілоти Макларен на Гран-прі у Монці встановили історичний рекорд, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку McLaren у соціальній мережі Х.

Що підкорилось Норрісу та Піастрі?

Ландо Норріс та Оскар Піастрі на Гран-прі Італії у Монці фінішували на другому та третьому місцях. Пілоти Макларен здобули для команди 26-й та 27-й подіуми у поточному сезоні Формули-1.

Таким чином Норріс та Піастрі встановили новий рекорд команди за кількістю подіумів у сезоні. Раніше це досягнення належало легендарним пілотам Айртону Сенні та Алену Просту, які 25 разів потрапляли до трійки призерів у 1988 році.

Як Макларен виступає у Формулі-1 2025 року?