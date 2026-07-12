ФІФА відповіла на скандал у матчі Норвегія – Англія: чи була крадіжка з голом Беллінгема

На Мундіалі не минає практично жодного матчу без суддівського скандалу: у поєдинку Норвегії та Англії французька бригада арбітрів нібито "проспала" торкання м'ячем кабелю камери-павука. ФІФА знову довелося виправдовуватися.

Якби м'яч у повітрі справді зачепив дроти, правила вимагали зупинки гри та призначення спірного удару. Але суддя Клеман Тюрпен зарахував гол Джуда Беллінгема, який врятував англійців від поразки в основний час, пише 24 Канал.

Що сталося у матчі Норвегія – Англія?

Після вкидання з рук у виконанні голкіпера вікінгів Ер'яна Нюланда м'яч полетів дуже високо, але раптово опустився і опинився в ногах англійців, які змогли провести разючу атаку, що увінчав голом Беллінгем.

Одразу після голу низка гравців збірної Норвегії показували арбітру у небо: вони апелювали, що м'яч змінив траєкторію через те, що нібито зіштовхнувся з кабелями камери-павука.

Проте Клеман Тюрпен зарахував гол, не побачивши підстав для скасування та, здавалося, не отримавши від ВАР-бригади вказівку на будь-які ймовірні порушення.

Що сказали у ФІФА про епізод з м'ячем і кабелями?

Звичайний відеоповтор не дає зрозуміти, чи справді м'яч так різко полетів вниз саме через зіткнення з дротами.

У ФІФА ситуацію вважають однозначно вирішеною на користь англійців – для того, щоб це довести, використали той самий датчик доторку, який є у кожному м'ячі.

Виявляється, у польоті не було зафіксовано впливу на м'яч будь-якого зовнішнього чинника. Тож ФІФА переконана, що ніякого зіткнення не було, а Тюрпен цілком справедливо вказав на центр і зарахував гол.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Як технологія дотику вже впливала на результат на цьому Мундіалі?

Від сучасних технологій постраждали не тільки норвежці, але й хорвати: саме завдяки датчику у м'ячі було скасовано їхній гол у ворота Португалії у матчі 1/16 фіналу.

Тоді на "кардіограмі", яка доступна судді ВАР, було видно, що м'яч торкнувся голови гравця збірної Хорватії, через що арбітр мав підстави зафіксувати офсайд.

М'ячі Trionda, які використовують на Мундіалі-2026, настільки технологічні, що перед матчем їх потрібно заряджати, наче смартфони.