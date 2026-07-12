ФІФА відповіла на скандал у матчі Норвегія – Англія: чи була крадіжка з голом Беллінгема
На Мундіалі не минає практично жодного матчу без суддівського скандалу: у поєдинку Норвегії та Англії французька бригада арбітрів нібито "проспала" торкання м'ячем кабелю камери-павука. ФІФА знову довелося виправдовуватися.
Якби м'яч у повітрі справді зачепив дроти, правила вимагали зупинки гри та призначення спірного удару. Але суддя Клеман Тюрпен зарахував гол Джуда Беллінгема, який врятував англійців від поразки в основний час, пише 24 Канал.
Що сталося у матчі Норвегія – Англія?
Після вкидання з рук у виконанні голкіпера вікінгів Ер'яна Нюланда м'яч полетів дуже високо, але раптово опустився і опинився в ногах англійців, які змогли провести разючу атаку, що увінчав голом Беллінгем.
Одразу після голу низка гравців збірної Норвегії показували арбітру у небо: вони апелювали, що м'яч змінив траєкторію через те, що нібито зіштовхнувся з кабелями камери-павука.
Проте Клеман Тюрпен зарахував гол, не побачивши підстав для скасування та, здавалося, не отримавши від ВАР-бригади вказівку на будь-які ймовірні порушення.
Що сказали у ФІФА про епізод з м'ячем і кабелями?
Звичайний відеоповтор не дає зрозуміти, чи справді м'яч так різко полетів вниз саме через зіткнення з дротами.
У ФІФА ситуацію вважають однозначно вирішеною на користь англійців – для того, щоб це довести, використали той самий датчик доторку, який є у кожному м'ячі.
Виявляється, у польоті не було зафіксовано впливу на м'яч будь-якого зовнішнього чинника. Тож ФІФА переконана, що ніякого зіткнення не було, а Тюрпен цілком справедливо вказав на центр і зарахував гол.
Як технологія дотику вже впливала на результат на цьому Мундіалі?
Від сучасних технологій постраждали не тільки норвежці, але й хорвати: саме завдяки датчику у м'ячі було скасовано їхній гол у ворота Португалії у матчі 1/16 фіналу.
Тоді на "кардіограмі", яка доступна судді ВАР, було видно, що м'яч торкнувся голови гравця збірної Хорватії, через що арбітр мав підстави зафіксувати офсайд.
М'ячі Trionda, які використовують на Мундіалі-2026, настільки технологічні, що перед матчем їх потрібно заряджати, наче смартфони.