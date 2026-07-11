Матч обіцяє бути напруженим, цікавим і багатим на яскраві моменти. Про очікування від цього поєдинку розповість 24 Канал.

Сенсаційна Норвегія

Скандинави повернулися на Мундіаль після 28 років відсутності та вже стали головною сенсацією турніру. Посівши друге місце у групі I, команда Столе Сольбаккена шокувала світ в 1/8 фіналу, здолавши Бразилію з рахунком 2:1. Головна зброя норвежців – Ерлінг Голанд, який перебуває у неймовірній формі та очолює бомбардирські перегони з 7 голами. Рушійною силою команди в центрі поля залишається капітан Мартін Едегор. На користь Норвегії грає і календар: команда мала більше часу на відновлення та підготовку.

Що чекати від збірної Англії?

Збірна Англії підходить до матчу у статусі фаворита без жодної поразки на турнірі та з першим місцем у групі L. Проте вихід до чвертьфіналу дався "трьом левам" важко. В 1/8 фіналу англійці в меншості вирвали перемогу у Мексики (3:2). Результат команди стабільно забезпечують зірки Гаррі Кейн (6 голів) та Джуд Беллінгем (4 голи), але кадрова ситуація перед грою критична.

Кадрові втрати англійців в обороні:

Джарелл Кванса – дискваліфікований через червону картку.

Валентіно Лівраменто , Марк Геї та Ріс Джеймс – відновлюються після травм.

Джордан Гендерсон – зламав руку під час святкування та вибув до кінця ЧС.

Деклан Райс – хвороба.

Дуель за "Золоту бутсу" та історія зустрічей

Центральною подією матчу стане пряме протистояння Голанда (7 голів) та Кейна (6 голів) за звання найкращого бомбардира чемпіонату світу.

Історично команди зіграли між собою 12 разів. Загальний баланс на користь англійців: 6 перемог Англії, 3 нічиї та 3 перемоги Норвегії (різниця м'ячів – 24:8). Остання очна зустріч відбулася у вересні 2014 року, коли у товариській грі на "Вемблі" Англія мінімально перемогла 1:0. Водночас в офіційних поєдинках статистика краща саме у норвежців, що додає інтриги майбутньому протистоянню.