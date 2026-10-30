"Просто немислимо": перша країна солідарна з Україною у бойкоті чемпіонату світу в Москві

Міжнародна федерація важкої атлетики віддала Москві право проводити чемпіонат світу 2030 року. Україна одразу заявила про те, що не братиме участь у цьому турнірі, а тепер свою чітку позицію продемонструвала й інші збірна.

У Норвегії дали зрозуміти, що не збираються їхати змагатися в країну-агресора, пише NRK. Очільник місцевої федерації навіть готовий пожертвувати свою роботою, щоб відстояти цей принцип.

Бойкот чемпіонату світу у Москві

Президент важкоатлетичної федерації Норвегії Стіан Грімсет повідомив, що не дасть спортсменам зі скандинавської країни вирушити на турнір у столицю держави, яка розв'язала війну, якщо на той момент досі перебуватиме на своїй посаді. Він переконаний, що рада організації його підтримає, а якщо ні, то подасть у відставку, адже "це фундаментально суперечить усьому, у що я вірю".

Країна, яка перебуває у стані війни, будучи при цьому агресором, жодним чином не може бути господарем чемпіонату. Щоб Міжнародна федерація важкої атлетики доручила Росії проведення чемпіонату світу — це просто немислимо,

– обурився Грімсет.

Вибори президента федерації у Норвегії мають відбутися у 2027 році. Грімсет вже одного разу успішно пережив голосування щодо висловлення йому недовіри.

Скандал у важкій атлетиці

Рішення довірити проведення світової першості Москві стало безпрецедетним кроком з відновлення Росії на мапі спорту: жоден інший олімпійський вид після повномасштабного російського вторгнення в Україну не призначав міста країни-агресора господарями своїх чемпіонатів. Змагання ще й будуть відбірковими до Олімпіади-2032 в Брисбені.

Україна одразу заявила, що наші спортсмени за жодних обставин не поїдуть до Москви, а саме рішеня викликає подив та обурення, адже виходить за межі рекомендацій МОК.