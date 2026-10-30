"Просто немыслимо": первая страна выразила солидарность с Украиной в бойкоте чемпионата мира в Москве

Adv

В Норвегии дали понять, что не собираются ехать на соревнования в страну-агрессора, пишет NRK. Глава местной федерации даже готов пожертвовать своей работой, чтобы отстоять этот принцип.

популярные видео

Бойкот чемпионата мира в Москве

Президент федерации тяжелой атлетики Норвегии Стиан Гримсет сообщил, что не позволит спортсменам из скандинавской страны отправиться на турнир в столицу государства, развязавшего войну, если к тому моменту он все еще будет занимать свой пост. Он убежден, что Рада организации его поддержит, а если нет, то подаст в отставку, ведь "это фундаментально противоречит всему, во что я верю".

Страна, находящаяся в состоянии войны и являющаяся при этом агрессором, ни в коем случае не может быть хозяйкой чемпионата. Чтобы Международная федерация тяжелой атлетики поручила России проведение чемпионата мира – это просто немыслимо– возмутился Гримсет.

Выборы президента федерации в Норвегии должны состояться в 2027 году. Гримсет уже однажды успешно пережил голосование о вотуме недоверия в его адрес.

Скандал в тяжелой атлетике

Решение поручить проведение чемпионата мира Москве стало беспрецедентным шагом по восстановлению России на спортивной арене: ни один другой олимпийский вид спорта после полномасштабного российского вторжения в Украину не назначал города страны-агрессора организаторами своих чемпионатов. Соревнования также будут отборочными к Олимпиаде-2032 в Брисбене.

Украина сразу заявила, что наши спортсмены ни при каких обстоятельствах не поедут в Москву, а само решение вызывает удивление и возмущение, ведь оно выходит за рамки рекомендаций МОК.