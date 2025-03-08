Сенсаційний Ноттінгем Форест у напруженому матчі здолав Манчестер Сіті

Ноттінгем Форест шокував чимало фанатів англійського футболу. "Спритні дерева" демонструють якісну гру та впевнено тримаються у першій трійці турнірної таблиці чемпіонату країни.

Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті 1:0

Голи: Хадсон-Одой, 83

У суботу, 8 березня, відбувся 28-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. В одному з матчів сенсаційний Ноттінгем Форест вдома зустрічався з Манчестер Сіті, повідомляє 24 канал.

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Важлива перемога для Ноттінгема

Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті розташовуються недалеко один від одного в турнірній таблиці АПЛ-2024/2025, 3 та 4 місце відповідно. Тому матч був важливий для обох команд.

"Містяни" та "спритні дерева" показали більше менші рівну гру. Про що говорить статистика – 4:3 на користь Ноттінгема за ударами у площину воріт. Манкуніанці лише більше контролювали м'яч – 69 відсотків володіння.

Питання переможця матчу закрив лише один влучний удар Каллума Хадсона-Одої на 83-й хвилині матчу. У підсумку гра завершилась перемогою Ноттінгем Форест з рахунком 1:0.