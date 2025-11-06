Історичний контекст: що символізує орнамент на новій формі збірної України з футболу

У середу, 5 листопада, збірна України з футболу презентувала нову ексклюзивну форму від Adidas. Домашній комплект форми виконаний у традиційному жовтому кольорі із синіми вставками.

В Українській асоціації футболу розповіли, що надихнуло дизайнерів на розробку саме такої нової форми для збірної. На домашньому комплекті присутні смужки та оригінальний графічний орнамент, інформує 24 Канал.

До теми Збірна України отримала нову ексклюзивну форму напередодні чемпіонату світу-2026

Що означає орнамент на новій формі збірної України?

Нова форма футбольної збірної втілює у собі сучасність та історію України. Форма виготовлена із використанням інноваційної технології CLIMACOOL+, що забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів.

Дизайнери Adidas надихнулись гербом Української Народної Республіки (УНР), який створив художник Василь Кричевський ще у 1918-му році.

Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. adidas інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу,

– пояснюють в УАФ.

Окрім цього в УАФ зняли неймовірно красиву презентацію нової домашньої форми від Adidas.

Презентація нової форми збірної України з футболу: дивіться відео

Відзначимо, що у новому комплекті форми команда Сергія Реброва зіграє у двох останніх матчах групового раунду відбору на чемпіонат світу-2026 – проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

До слова, на зворотному боці під комірцем фігурує напис "Україна". Раніше повідомлялось, що УЄФА заборонив розміщення слогана "Україна понад усе" на новій формі. Однак у ФІФА дозволили це гасло. Про це повідомив Віктор Вацко.

Як Україна виступає у відборі на чемпіонат світу-2026?