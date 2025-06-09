Заміни Реброва спрацювали: Зінченко подарував Україні перемогу над Новою Зеландією

У середу, 11 червня, збірна України з футболу провела свій другий матч у рамках товариського турніру у Канаді. Команда Сергія Реброва протистояла Новій Зеландії.

Збірна України завершила свої виступи на товариському турнірі Canadian Shield. У другому матчі в Торонто команда Сергія Реброва вперше у своїй історії зіграла проти Нової Зеландії, повідомляє 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна на турнірі Canadian Shield

9 замін від Реброва

До 11 червня 2025 року ці національні команди ще жодного разу не грали між собою. Тепер підопічні реброва розширили свою географію.

На другий матч Ребров майже повністю змінив стартовий склад, давши пограти усім. З попереднього складу на поле з перших хвилин вийшли лише два захисники – Ілля Забарний та Олександр Тимчик. У воротах місце отримав голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Натомість на вістрі Україна зіграла без чистого форварда.

Нова Зеландія – Україна 1:2

Голи: Стаменіч, 59 – Гуцуляк, 54, Зінченко, 75

Обидві команди дуже обережно та негостро стартували у поєдинку. Лише на 16-й хвилині воротар Нової Зеландії видав чудовий сейв після удару Гуцуляка, який пробивав із передачі Піхальонка.

Михайліченко небезпечно скидував на партнерів по збірній, але жоден із них не відгукнувся на передачу.

Після екватора першого тайму пристрілювався динамівець Кабаєв. Його перший удар був вище воріт господарів, а вже через три хвилини Владислав знову пробив вище володінь суперника. Розстрілювання гравця Динамо було невдалим.

Нова Зеландія відповіла неточним ударом головою від Вейна. Без істотної загрози для Луніна.

Наприкінці тайму воротар господарів потягнув постріл Назарини.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Ребров вгадав із замінами

На старті другого тайму воротар став на заваді забитому голу від Гуцуляка. Однак через п'ять хвилин друга спроба Олексія була результативною. Михайліченко знайшов своєю передачею Гуцуляка, який першим дотиком обробив пас, а другим потужно пробив у ближній кут воріт Крокомба. Україна повела у рахунку 0:1.

Але радість українців була недовгою. Вже на 59-й хвилині Стаменіч зрівняв цифри на табло після розіграшу кутового. І знову стандарт став гольовим для суперників України – 1:1.

На пропущений гол Сергій Ребров відреагував замінами, які спрацювали.

На 75-й хвилині дебютант збірної Мартинюк віддав передачу у штрафний на Зінченка, який першим же дотиком у матчі знову вивів Україну уперед 1:2. Два Олександри створили гол для нашої збірної.

Фінальний свисток зафіксував перемогу України над Новою Зеландією. Підопічні Реброва набрали свої перші 3 бали у рамках товариського турніру у Канаді. Тепер місце нашої збірної залежить від результату протистояння Канад – Кот-д'Івуар, який розпочнеться 11 червня о 03:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що у першому матчі Канада обіграла Україну 4:2, а Кот-д'Івуар мінімально програв Новій Зеландії в основний час (0:1).