Нападник Динамо Владіслав Бленуце вибачився через зашкварні пости в інтернеті. Румунський нападник раніше не цурався публікувати проросійський контент.

Київське Динамо оформило підписання румунського нападника Владіслава Бленуце у вересні. Втім гравець опинився в епіцентрі скандалу, через що йому довелось пояснювати свою позицію, повідомляє 24 Канал з посиланням на клубний ютуб-канал.

Що сказав Бленуце?

У соцмережах з'явились скріншоти, які свідчили про проросійську позицію Владіслава. Гравець активно репостив у тік-току нарізки із пропагандистом Володимиром Соловйовим, а також інший контент країни-терористки.

Це викликало велику порцію хейту від київських фанатів. Сам же Бленуце прибув до Києва і вже вибачився перед вболівальниками за свої пости. Гравець запевнив, що підтримує Україну у війні проти Росії.

"Хочу показати динамівським уболівальникам, що я підтримую їхню думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно".

Я хочу заявити, що я не підтримую Росію і я точно не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їхній ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку та зрозумів, що потрапив у погану ситуацію. Я на боці України та їхнього народу,

– заявив Владіслав.

Відзначимо, що Бленуце є уродженцем Молдови, але на рівні молодіжної збірної виступав за Румунію. Крім того, його дідом є росіянин, а дружина також репостила проросійський контент у тік-току.

Що відомо Владіслава Бленуце