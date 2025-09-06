Нападающий Динамо Владислав Бленуце извинился из-за зашкварных постов в интернете. Румынский нападающий ранее не чурался публиковать пророссийский контент.

Киевское Динамо оформило подписание румынского нападающего Владислава Бленуце в сентябре. Впрочем игрок оказался в эпицентре скандала, из-за чего ему пришлось объяснять свою позицию, сообщает 24 Канал со ссылкой на клубный ютуб-канал.

Что сказал Бленуце?

В соцсетях появились скриншоты, которые свидетельствовали о пророссийской позиции Владислава. Игрок активно репостил в тик-токе нарезки с пропагандистом Владимиром Соловьевым, а также другой контент страны-террористки.

Это вызвало большую порцию хейта от киевских фанатов. Сам же Бленуце прибыл в Киев и уже извинился перед болельщиками за свои посты. Игрок заверил, что поддерживает Украину в войне против России.

"Хочу показать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение относительно войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень печально, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно".

Я хочу заявить, что я не поддерживаю Россию и я точно не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я репостил данные сообщения. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я на стороне Украины и их народа,

– заявил Владислав.

Отметим, что Бленуце является уроженцем Молдовы, но на уровне молодежной сборной выступал за Румынию. Кроме того, его дедом является россиянин, а жена также репостила пророссийский контент в тик-токе.

