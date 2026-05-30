Уперше за 17 років: Джокович сенсаційно вилетів із Ролан Гаррос

Новак Джокович, четверта ракетка світу, несподівано програв у 1/16 фіналу Ролан Гарросу. Він поступився 19-річному бразильцю Жуану Фонсекою, попри те що вів у матчі з рахунком 2:0 за сетами.

Сербський тенісист упевнено розпочав зустріч, вигравши два стартові сети з однаковим рахунком 6:4. Проте надалі ініціатива перейшла до молодого суперника: Фонсека зрівняв рахунок, вигравши третій сет 6:3 та четвертий 7:5, повідомляє 24 Канал.

Як проходив матч Джоковича проти Фонсеки?

У вирішальній партії ключовим став 11-й гейм, у якому бразилець зробив брейк і зумів утримати перевагу, після чого подав на матч та оформив одну з найбільших перемог у своїй кар'єрі.

Поразка стала для Джоковича найгіршим результатом на Ролан Гарросі за останні 17 років. Загалом він лише втретє у кар'єрі завершив виступи на французькому мейджорі раніше чвертьфіналу.

Після матчу серб визнав, що втратив фізичні сили в другій половині зустрічі та відзначив гру суперника.

У мене просто закінчилися сили. У вирішальних моментах він грав дуже агресивно і діяв фантастично,

– сказав Джокович.

Він також додав, що ключовим міг стати епізод у п'ятому сеті за рахунку 3:1, коли він програв свою подачу, після чого Фонсека впевнено закрив матч завдяки потужній грі на форхенді та високому темпу розіграшів.

Що відомо про Новака Джоковича?